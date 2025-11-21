В Україні щомісяця фіксують понад 30 випадків булінгу в навчальних закладах: скільки справ дійшло до суду

Цього року в Україні було складено 234 адміністративні протоколи щодо булінгу у закладах освіти.

В Україні оприлюднили статистику щодо булінгу. Фото: з відкритих джерел

Це на 7% більше перевищує аналогічний показник минулого року. Тоді таких протоколів склали 219. Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані поліції.

"Якщо враховувати лише навчальні місяці — січень-травень та вересень-жовтень — то середня кількість протоколів цьогоріч становить 33 на місяць. Для порівняння, у 2021 році таких справ було ще більше — 37 щомісяця, однак тоді значну частку порушень формували студенти та учні, які нині часто навчаються онлайн через війну", — зазначають аналітики.

Цього року більше половини всіх протоколів — 132 (56%) правоохоронці склали за булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми. Порівняно з минулим роком частка таких порушень не змінилася. Але майже вдвічі зросла у порівнянні з періодом до початку повномасштабної війни.

За даними статистики, 33 протоколи було складено за булінг, вчинений групою або повторно. Їхня частка також майже не змінюється вже кілька років і залишається на рівні 14-15%.

"Проте ці справи розглядають найгірше — лише половина дійшла до суду", — йдеться у повідомленні.

Кожна п’ята справа про булінг стосується цькування. У порівнянні з 2021 роком ситуація дещо покращилась, адже тоді частка таких справ сягла 39%.

На цей час українські суди вже розглянули 76% справ щодо булінгу. Найкраща динаміка спостерігається зі справами, що стосуються відповідальності керівника закладу освіти за неповідомлення про факти булінгу. У 85% таких випадків вже ухвалено рішення суду.

Як повідомляв портал "Коментарі", генеральний прокурор України Руслан Кравченко оприлюднив статистику злочинів проти дітей та вкотре заявив про ініціативу посилення покарання для винуватців. За його словами, з початку року в Україні 2 377 дітей стали потерпілими у кримінальних провадженнях, 652 постраждали від злочинів проти життя та здоров’я, частину з них умисно вбито. Ще 120 дітей зазнали зґвалтування.