Цього року в Україні 120 дітей зазнали зґвалтування: генпрокурор вимагає суворіших покарань для злочинців

У День захисту дітей, 20 листопада, генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про необхідність термінового оновлення законодавства, щоб забезпечити реальний захист дітей від насильства та злочинів.

Злочини проти дітей. Фото: з відкритих джерел

На його думку, чинні норми не гарантують належної безпеки неповнолітнім, що часто призводить до трагічних наслідків. Про це генпрокурор написав у своєму Telegram-каналі.

"В умовах повномасштабної війни діти стали ще більш вразливими. Вони гинуть від ракет і дронів, проходять через окупацію, депортації, виживають під обстрілами. Але навіть у тилу вони залишаються беззахисними перед тими, хто здатен завдати їм шкоди", — зазначив генпрокурор.

Кравченко оприлюднив офіційну статистику злочинів проти дітей в Україні з початку цього року:

- 2 377 дітей стали потерпілими у кримінальних провадженнях,

- 652 постраждали від злочинів проти життя та здоров’я, частину з них умисно вбито,

- 120 дітей зазнали зґвалтування.

За словами генпрокурора, попри масштаб проблеми, суди цього року винесли лише 12 довічних вироків, тоді як більшість злочинців отримали 7–15 років позбавлення волі. На думку Кравченка, частина таких осіб може достроково вийти на свободу за умовами ст. 81 ККУ.

"Наведу один із випадків. Восьмимісячний хлопчик. Немовля, яке не зробило навіть перших кроків. П’яний співмешканець матері забив дитину до смерті. Суд дав йому 15 років. Ми звичайно будемо оскаржувати цей вирок. Прокурор області особисто відстоюватиме справедливість у суді в пам’ять про цю дитину", — зазначив Кравченко.

Генпрокурор нагадав, що ще в жовтні звернувся до парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності та запропонував законодавчі зміни, які передбачають безальтернативне довічне ув’язнення у випадках:

- умисного вбивства неповнолітнього,

- зґвалтування дитини до 14 років незалежно від "згоди",

- зґвалтування неповнолітнього.

"Закликаю народних депутатів підтримати нашу ініціативу. Не тоді, коли "з’явиться час". А зараз. Бо діти не можуть чекати, поки закон дозріє", — додав генпрокурор.

Як повідомляв портал "Коментарі", ювенальні прокурори Бориспільскої окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Борисполя – колишнього педагога одного з місцевих ліцеїв. За даними слідства, чоловік, користуючись довірою дітей та своїм авторитетом як учителя, неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років.