В этом году в Украине 120 детей подверглись изнасилованию: генпрокурор требует более суровых наказаний для преступников

В День защиты детей, 20 ноября, генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о необходимости срочного обновления законодательства для обеспечения реальной защиты детей от насилия и преступлений.

По его мнению, действующие нормы не гарантируют надлежащую безопасность несовершеннолетним, что часто приводит к трагическим последствиям. Об этом генпрокурор написал в своем Telegram-канале.

"В условиях полномасштабной войны дети стали еще более уязвимыми. Они погибают от ракет и дронов, проходят через оккупацию, депортации, выживают под обстрелами. Но даже в тылу они остаются беззащитными перед теми, кто способен нанести им вред", — отметил генпрокурор.

Кравченко обнародовал официальную статистику преступлений против детей в Украине с начала этого года:

— 2 377 детей стали потерпевшими в уголовных производствах,

— 652 пострадали от преступлений против жизни и здоровья, часть из них умышленно убита,

— 120 детей подверглись изнасилованию.

По словам генпрокурора, несмотря на масштаб проблемы, суды в этом году вынесли только 12 пожизненных приговоров, в то время как большинство преступников получили 7–15 лет лишения свободы. По мнению Кравченко, часть таких лиц может досрочно выйти на свободу по ст. 81 УКУ.

"Приведу один из случаев. Восьмимесячный мальчик. Младенец, который не сделал даже первых шагов. Пьяный сожитель матери забил ребенка до смерти. Суд дал ему 15 лет. Мы конечно будем обжаловать этот приговор. Прокурор области будет лично отстаивать справедливость в суде в память об этом ребенке", — отметил он.

Генпрокурор напомнил, что еще в октябре обратился в парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности и предложил законодательные изменения, предусматривающие безальтернативное пожизненное заключение в случаях:

— умышленного убийства несовершеннолетнего,

— изнасилование ребенка до 14 лет независимо от "согласия",

— изнасилование несовершеннолетнего.

"Призываю народных депутатов поддержать нашу инициативу. Не тогда, когда "появится время". А сейчас. Потому что дети не могут ждать, пока закон созреет", — добавил генпрокурор.

