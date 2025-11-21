В Украине ежемесячно фиксируют более 30 случаев буллинга в учебных заведениях: сколько дел дошло до суда

В этом году в Украине было составлено 234 административных протокола по буллингу в учебных заведениях.

Это на 7% больше превышает аналогичный показатель в прошлом году. Тогда таких протоколов составили 219. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные полиции.

"Если учитывать только учебные месяцы – январь-май и сентябрь-октябрь – то среднее количество протоколов в этом году составляет 33 в месяц. Для сравнения, в 2021 году таких дел было еще больше — 37 ежемесячно, однако тогда большую часть нарушений формировали студенты и ученики, которые сейчас часто учатся онлайн из-за войны", — отмечают аналитики.

В этом году более половины всех протоколов — 132 (56%) стражи порядка составили за буллинг, совершенный малолетними или несовершеннолетними. По сравнению с прошлым годом, доля таких нарушений не изменилась. Но почти вдвое выросло по сравнению с периодом до начала полномасштабной войны.

По данным статистики, 33 протокола были составлены за буллинг, совершенный группой или повторно. Их доля тоже почти не меняется уже несколько лет и остается на уровне 14-15%.

"Однако эти дела рассматривают хуже всего — только половина дошла до суда", — говорится в сообщении.

Каждое пятое дело о буллинге касается травли. По сравнению с 2021 годом ситуация несколько улучшилась, ведь тогда доля таких дел составила 39%.

К настоящему времени украинские суды уже рассмотрели 76% дел по буллингу. Лучшая динамика наблюдается с делами, касающимися ответственности руководителя учебного заведения за несообщение о фактах буллинга. В 85% таких случаев уже принято решение суда.

Как сообщал портал "Комментарии", генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обнародовал статистику преступлений против детей и заявил об инициативе усиления наказания для виновников. По его словам, с начала года в Украине 2 377 детей стали пострадавшими в уголовных производствах, 652 пострадали от преступлений против жизни и здоровья, часть из них умышленно убита. Еще 120 детей подверглись изнасилованию.