logo_ukra

BTC/USD

111118

ETH/USD

3942.88

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини В Україні анулюють документи, які давали право на відстрочку від мобілізації: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні анулюють документи, які давали право на відстрочку від мобілізації: що відомо

У Дніпропетровській області почали скасовувати сфальсифіковані рішення ВЛК, які давали право отримати відстрочку від мобілізації

29 жовтня 2025, 17:02 comments2501
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Центральна військово-лікарська комісія розпочала скасування незаконних висновків про непридатність до військової служби, які оформлювали у Дніпропетровській області. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. 

В Україні анулюють документи, які давали право на відстрочку від мобілізації: що відомо

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що перші сфальсифіковані рішення, які були ухвалені на підставі підроблених медичних документів, уже анулювали. 

У ДБР нагадали, що злочинну схему викрили у липні цього року. Тоді підозру отримали один із керівників районної військово-лікарської комісії Дніпропетровської області та колишня медпрацівниця місцевої лікарні.

“Вони підшукували осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонували їм фіктивні довідки про стан здоров’я. Вартість “послуг” становила від 5 до 20 тис. доларів США і залежала від багатьох факторів: платоспроможності, стану здоров’я призовника та серйозності “липового” діагнозу”, — повідомили у ДБР. 

Зазначається, що військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби на підставі підроблених документів. Внаслідок таких дій, як зауважили в ДБР, мобілізації вдалося уникнути щонайменше 60 особам.

“У межах досудового розслідування ДБР звернулося до Центральної ВЛК з ініціативою переглянути всі рішення, ухвалені на підставі сфальсифікованих документів. Наразі вже скасовано непридатність перших двох осіб, а щодо інших учасників схеми триває перевірка”, — пояснили у ДБР.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні змінили порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацює з 1 листопада 2025 року.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://dbr.gov.ua/news/za-iniciativi-dbr-centralna-vlk-pochala-skasovuvati-nezakonni-visnovki-pro-nepridatnist-do-sluzhbi-vidani-na-dnipropetrovshhini
Теги:

Новини

Всі новини