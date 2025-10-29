В Україні анулюють документи, які давали право на відстрочку від мобілізації: що відомо

Центральна військово-лікарська комісія розпочала скасування незаконних висновків про непридатність до військової служби, які оформлювали у Дніпропетровській області. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що перші сфальсифіковані рішення, які були ухвалені на підставі підроблених медичних документів, уже анулювали.

У ДБР нагадали, що злочинну схему викрили у липні цього року. Тоді підозру отримали один із керівників районної військово-лікарської комісії Дніпропетровської області та колишня медпрацівниця місцевої лікарні.

“Вони підшукували осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонували їм фіктивні довідки про стан здоров’я. Вартість “послуг” становила від 5 до 20 тис. доларів США і залежала від багатьох факторів: платоспроможності, стану здоров’я призовника та серйозності “липового” діагнозу”, — повідомили у ДБР.

Зазначається, що військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби на підставі підроблених документів. Внаслідок таких дій, як зауважили в ДБР, мобілізації вдалося уникнути щонайменше 60 особам.

“У межах досудового розслідування ДБР звернулося до Центральної ВЛК з ініціативою переглянути всі рішення, ухвалені на підставі сфальсифікованих документів. Наразі вже скасовано непридатність перших двох осіб, а щодо інших учасників схеми триває перевірка”, — пояснили у ДБР.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні змінили порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацює з 1 листопада 2025 року.