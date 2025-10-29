В Україні анулюють документи, які давали право на відстрочку від мобілізації: що відомо

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Центральна військово-лікарська комісія розпочала скасування незаконних висновків про непридатність до військової служби, які оформлювали у Дніпропетровській області. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Зазначається, що перші сфальсифіковані рішення, які були ухвалені на підставі підроблених медичних документів, уже анулювали.
У ДБР нагадали, що злочинну схему викрили у липні цього року. Тоді підозру отримали один із керівників районної військово-лікарської комісії Дніпропетровської області та колишня медпрацівниця місцевої лікарні.
Зазначається, що військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби на підставі підроблених документів. Внаслідок таких дій, як зауважили в ДБР, мобілізації вдалося уникнути щонайменше 60 особам.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні змінили порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацює з 1 листопада 2025 року.