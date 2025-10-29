В Украине аннулируют документы, которые давали право на отсрочку от мобилизации: что известно

Центральная военно-врачебная комиссия начала отмену незаконных выводов о непригодности к военной службе, которые оформляли в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что первые сфальсифицированные решения, принятые на основании поддельных медицинских документов, уже аннулировали.

В ГБР напомнили, что преступную схему разоблачили в июле этого года. Тогда подозрение получили один из руководителей районной военно-врачебной комиссии Днепропетровской области и бывшая медработница местной больницы.

"Они подыскивали лиц, которые хотели избежать мобилизации, и предлагали им фиктивные справки о состоянии здоровья. Стоимость услуг составила от 5 до 20 тыс. долларов США и зависела от многих факторов: платежеспособности, состояния здоровья призывника и серьезности "липового" диагноза", — сообщили в ГБР.

Военнообязанных признавали непригодными к прохождению службы на основании поддельных документов. В результате таких действий, как отметили в ГБР, мобилизации удалось избежать по меньшей мере 60 человек.

"В рамках досудебного расследования ДБР обратилось в Центральную ВЛК с инициативой пересмотреть все решения, принятые на основании сфальсифицированных документов. Уже отменена непригодность первых двух лиц, а в отношении других участников схемы продолжается проверка", — пояснили в ГБР.

