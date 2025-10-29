В Украине аннулируют документы, которые давали право на отсрочку от мобилизации: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Центральная военно-врачебная комиссия начала отмену незаконных выводов о непригодности к военной службе, которые оформляли в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что первые сфальсифицированные решения, принятые на основании поддельных медицинских документов, уже аннулировали.
В ГБР напомнили, что преступную схему разоблачили в июле этого года. Тогда подозрение получили один из руководителей районной военно-врачебной комиссии Днепропетровской области и бывшая медработница местной больницы.
Военнообязанных признавали непригодными к прохождению службы на основании поддельных документов. В результате таких действий, как отметили в ГБР, мобилизации удалось избежать по меньшей мере 60 человек.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине изменили порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. Новый порядок оформления и продления отсрочек заработает с 1 ноября 2025 года.