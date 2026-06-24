В Раді шокували “схематозом”: нардеп розповів про “бусифікацію по-одеськи”

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Кречмаровская Наталия
Питання бусифікації в Україні так і не вирішили, хоча на негативних наслідках такого явища неодноразового наголошували народні депутати. Навіть президент України Володимир Зеленський на початку 2026 року тоді новому очільнику Міністерства оборони України Михайлу Федорову ставив завдання вирішити проблему з силовою мобілізацією на вулицях. Однак бусифікацію нікуди не зникла і навіть застосовують нові схеми.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Георгій Мазурашу розповів про “бусифікацію по-одеськи”. За його словами, залітає група “бусифікаторів” з іншого району, загрібають за день “не глядя” 50 чоловіків, мобілізаційного віку на вигляд, не запитуючи в них нічого — просто в бусік і на базу.
А хтось дивується, зазначив політик, чому така важка ситуація і на фронті, і в тилу…
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що за словами нардепа Скорика, говорити про якусь реформу безпосередньо, коли йдуть бойові дії в армії, дуже важко. Політик зазначив, що головне питання — це досягнення якнайскорішого і якнайсправедливішого миру. І тоді не знадобиться реформа ТЦК.