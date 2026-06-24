В Раде шокировали "схематозом": нардеп рассказал о "бусификации по-одесски"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Вопрос бусификации в Украине так и не решили, хотя негативные последствия такого явления неоднократно отмечали народные депутаты. Даже президент Украины Владимир Зеленский в начале 2026 тогда новому главе Министерства обороны Украины Михаилу Федорову ставил задачу решить проблему с силовой мобилизацией на улицах. Однако бусификация никуда не исчезла и даже применяют новые схемы.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал о "бусификации по-одесски". По его словам, залетает группа "бусификаторов" из другого района, загребают за день "не глядя" 50 мужчин, мобилизационного возраста с виду, не спрашивая у них ничего — просто в бусик и на базу.
А кто-то удивляется, отметил политик, почему такая тяжелая ситуация и на фронте, и в тылу…
Напомним: портал "Комментарии" писал, что по словам нардепа Скорика, говорить о какой-либо реформе непосредственно, когда идут боевые действия в армии, очень трудно. Политик отметил, что главный вопрос — это достижение скорейшего и справедливого мира. И тогда не понадобится реформа ТЦК.