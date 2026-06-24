Вопрос бусификации в Украине так и не решили, хотя негативные последствия такого явления неоднократно отмечали народные депутаты. Даже президент Украины Владимир Зеленский в начале 2026 тогда новому главе Министерства обороны Украины Михаилу Федорову ставил задачу решить проблему с силовой мобилизацией на улицах. Однако бусификация никуда не исчезла и даже применяют новые схемы.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал о "бусификации по-одесски". По его словам, залетает группа "бусификаторов" из другого района, загребают за день "не глядя" 50 мужчин, мобилизационного возраста с виду, не спрашивая у них ничего — просто в бусик и на базу.

"А уж там "сортируют" и разбираются, из кого какой толк для "бизнеса людоедов". 5, 8, 10, 12, 15 тыс., или даже 30 тыс., если "рыба большая". Если попадают "под акцию" какие-то ветераны УБД, — таких отпускают. Другие, из которых бабло не срубишь, — на выполнение плана загона в армию "для количества"... Вот такая разновидность "бусификационного схематоза", которая базируется на рабовладельческой философии...", — рассказал народный депутат.

А кто-то удивляется, отметил политик, почему такая тяжелая ситуация и на фронте, и в тылу…

"Спасибо" этим вредителям в форме", — подытожил парламентарий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по словам нардепа Скорика, говорить о какой-либо реформе непосредственно, когда идут боевые действия в армии, очень трудно. Политик отметил, что главный вопрос — это достижение скорейшего и справедливого мира. И тогда не понадобится реформа ТЦК.