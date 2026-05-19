Головна Новини Суспільство права людини В Раді хапаються за голову: вказали на небезпечну тенденцію в Україні
В Раді хапаються за голову: вказали на небезпечну тенденцію в Україні

Народний депутат Тищенко вказав уряду на критичну ситуацію, яку потрібно негайно вирішувати

19 травня 2026, 18:18
В Україні знову почали зростати ціни на пальне — і хоча вони вже не шокують, однак такі зміни призведуть до проблем у довгостроковій перспективі. В Раді вказали, хто має терміново розв'язати питання. 

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Микола Тищенко зазначив, що ціни на заправках продовжують впевнено повзти вгору, і це вже, за його словами, стає небезпечною тенденцією. 

“Найбільше дивує навіть не сама вартість літра, а тотальне мовчання нашого уряду. Здається, що виконавчу владу ця ситуація взагалі не турбує. Хочу нагадати колегам з Кабміну, що регуляція ринку та захист інтересів споживачів — це пряма функція виконавчої влади, а не просто спостереження за процесом”, — наголосив політик.

Парламентар зазначив, що українська економіка критично залежна від вартості пального. Аграрний сектор, який є основою нашого експорту, та ринок вантажоперевезень — це ті стовпи, на яких тримається життєдіяльність країни під час війни, зауважив він.

“Будь-яке зростання вартості логістики автоматично запускає інфляційну спіраль. Це означає, що за кожну зайву гривню на табло АЗС люди заплатять двічі. Спочатку на заправці, а потім у магазині за хліб, молоко та ліки. Підвищення податкових надходжень — це ілюзія успіху. У довгостроковій перспективі це вбиває купівельну спроможність населення та гальмує розвиток бізнесу”, — переконаний народний депутат.

За його словами, вже потрібно побачити дієві кроки вирішення проблеми від Антимонопольного комітету та профільних міністерств. 

“Не можна просто списувати все на зовнішні фактори, ігноруючи внутрішні важелі впливу та досвід наших сусідів-поляків”, — підсумував Тищенко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як, за прогнозом штучного інтелекту, зміняться ціни на бензин та дизпаливо у 2026 році.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/NikolayTishchenko/4060
