Український паливний ринок сьогодні перебуває у стані "ідеального шторму", де внутрішні податкові зміни накладаються на глобальну нестабільність. Станом на травень 2026 року водії вже відчули наслідки чергового етапу підвищення акцизів, проте ключове питання залишається відкритим: якою буде ціна на стелах АЗС у грудні. Портал “Коментарі” з’ясував у штучного інтелекту на скільки відсотків може подорожчати дизпаливо та бензин до кінця 2026 року.

Ціни в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що якщо не буде масштабної ескалації на Близькому Сході, бензин в Україні до кінця 2026 року може подорожчати приблизно на 10-15%, а ось дизпаливо на 15-25%. Дизель традиційно реагує сильніше через попит з боку агросектору, логістики та генерації. У разі глобальної кризи або перекриття важливих маршрутів постачання стрибок може бути ще більшим. Але якщо світова економіка сповільниться, а ціни на нафту підуть вниз, подорожчання в Україні буде помірним.

Чат-бот Gemini прогнозує, що до кінця 2026 року бензин та дизельне пальне можуть подорожчати на 15-20% відносно поточних показників. Зростання зумовлене не лише акцизами, які додають приблизно 2-3 гривні на кожному етапі, а й необхідністю закладати ризики військової логістики та прогнозованим підвищенням світового попиту на енергоносії. Дефіциту як явища "порожніх пістолетів" ШІ не прогнозує, оскільки диверсифікація постачань з ЄС працює ефективно. Проте паливна інфляція залишатиметься драйвером загального зростання цін в Україні.

Чат-бот Deepseek спираючись на поступове підвищення акцизів, волатильність світових цін та відсутність власного виробництва, вважає, що до кінця 2026 року ціни на пальне в Україні зростуть на 15-25%. Це відбуватиметься хвилями, зі стрибками під час геополітичних загострень. Найбільше — на 20-30% — подорожчає дизпаливо через високий попит з боку бізнесу та агросектору. Бензин додасть 10-20% в ціні. Тотального дефіциту не очікується, але ціновий тиск й надалі буде високим.

Чат-бот Grok оцінює, що у найгіршому разі до кінця 2026 року бензин А-95 може зрости на 8-15% (до 80-85 грн/л), а дизпаливо — на 10-18% (до 95-100 грн/л). Базовий сценарій це помірне зростання на 5-12% за умови стабілізації нафтових котирувань навколо 70-85 доларів та відсутності масштабних перебоїв з постачанням. Акцизи та курс додадуть 2-4 грн, але профіцит на європейському ринку бензину стримує стрибки. Дизель залишатиметься вразливішим через регіональні ланцюги постачання. Загалом ринок демонструє стійкість. Різких стрибків на кшталт 2022 року не очікується. Але водіям варто стежити за геополітикою. Стабільність залежить від ситуації на Близькому Сході та ефективності української логістики. Короткострокові коливання можливі, але системного дефіциту ШІ не прогнозує.

Підбиваючи підсумок прогнозів ШІ, можна констатувати загальну думку: українцям варто готуватися до поступового, але невпинного здорожчання пального протягом наступних півтора року. Попри певні розбіжності у цифрах, середня очікувана амплітуда росту цін становить 15-20%, що може вивести вартість літра пального на рівень 70-85 гривень, а за песимістичними сценаріями для дизелю — навіть вище.

