Украинский топливный рынок сегодня находится в состоянии "идеального шторма", где внутренние налоговые изменения накладываются на глобальную нестабильность. По состоянию на май 2026 года водители уже ощутили последствия очередного этапа повышения акцизов, однако ключевой вопрос остается открытым: какой будет цена на стелах АЗС в декабре. Портал "Комментарии" выяснил у искусственного интеллекта на сколько процентов может подорожать дизтопливо и бензин до конца 2026 года.

Чат-бот Chat GPT считает, что если не будет масштабной эскалации на Ближнем Востоке, бензин в Украине до конца 2026 может подорожать примерно на 10-15%, а вот дизтопливо на 15-25%. Дизель традиционно реагирует сильнее из-за спроса со стороны агросектора, логистики и генерации. В случае глобального кризиса или перекрытия важных маршрутов поставки скачок может быть еще больше. Но если мировая экономика замедлится, а цены на нефть пойдут вниз, удорожание в Украине будет умеренным.

Чат-бот Gemini прогнозирует, что к концу 2026 года бензин и дизельное топливо могут подорожать на 15-20% по отношению к текущим показателям. Рост обусловлен не только акцизами, прибавляющими примерно 2-3 гривны на каждом этапе, но и необходимостью закладывать риски военной логистики и прогнозируемым повышением мирового спроса на энергоносители. Дефицита как явления "пустых пистолетов" ИИ не прогнозирует, поскольку диверсификация поставок из ЕС работает эффективно. Тем не менее, топливная инфляция будет оставаться драйвером общего роста цен в Украине.

Чат-бот Deepseek, опираясь на постепенное повышение акцизов, волатильность мировых цен и отсутствие собственного производства, считает, что к концу 2026 года цены на топливо в Украине вырастут на 15-25%. Это будет происходить волнами, со скачками во время геополитических обострений. Больше всего – на 20-30% – подорожает дизтопливо из-за высокого спроса со стороны бизнеса и агросектора. Бензин прибавит 10–20% в цене. Тотального дефицита не ожидается, но ценовое давление и дальше будет высоким.

Чат-бот Grok оценивает, что на худой конец к концу 2026 года бензин А-95 может вырасти на 8-15% (до 80-85 грн/л), а дизтопливо — на 10-18% (до 95-100 грн/л). Базовый сценарий это умеренный рост на 5-12% при стабилизации нефтяных котировок вокруг 70-85 долларов и отсутствии масштабных перебоев со снабжением. Акцизы и курс прибавят 2-4 грн, но профицит на европейском рынке бензина сдерживает скачки. Дизель будет оставаться более уязвимым из-за региональных цепей поставки. В общем, рынок демонстрирует устойчивость. Резких скачков вроде 2022 года не ожидается. Но водителям следует следить за геополитикой. Стабильность зависит от ситуации на Ближнем Востоке и эффективности украинской логистики. Краткосрочные колебания возможны, но системный дефицит ИИ не прогнозирует.

Подводя итог прогнозам ИИ, можно констатировать общее мнение: украинцам следует готовиться к постепенному, но неустанному удорожанию горючего в течение следующих полутора лет. Несмотря на определенные разногласия в цифрах, средняя ожидаемая амплитуда роста цен составляет 15-20%, что может вывести стоимость литра горючего на уровень 70-85 гривен, а по пессимистическим сценариям для дизеля — даже выше.

