В Раде хватаются за голову: указали на опасную тенденцию в Украине

В Украине снова начали расти цены на горючее – и хотя они уже не шокируют, однако такие изменения приведут к проблемам в долгосрочной перспективе. В Раде указали, кто должен срочно решить вопрос.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Николай Тищенко отметил, что цены на заправках продолжают уверенно ползти вверх, и это уже, по его словам, становится опасной тенденцией.

"Больше всего удивляет даже не сама стоимость литра, а тотальное молчание нашего правительства. Кажется, что исполнительную власть эта ситуация вообще не беспокоит. Хочу напомнить коллегам из Кабмина, что регуляция рынка и защита интересов потребителей — это прямая функция исполнительной власти, а не просто наблюдение за процессом", — подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что украинская экономика критически зависима от стоимости горючего. Аграрный сектор, который является основой нашего экспорта, и рынок грузоперевозок – это столбы, на которых держится жизнедеятельность страны во время войны, отметил он.

"Любой рост стоимости логистики автоматически запускает инфляционную спираль. Это означает, что за каждую лишнюю гривну на табло АЗС люди заплатят дважды. Сначала на заправке, а затем в магазине за хлеб, молоко и лекарства. Повышение налоговых поступлений – это иллюзия успеха. В долгосрочной перспективе это убивает покупательскую способность населения и тормозит развитие бизнеса”, — убежден народный депутат.

По его словам, уже нужно увидеть действенные шаги по решению проблемы от Антимонопольного комитета и профильных министерств.

"Нельзя просто списывать все на внешние факторы, игнорируя внутренние рычаги влияния и опыт наших соседей-поляков", — подытожил Тищенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как, по прогнозу искусственного интеллекта, изменятся цены на бензин и дизтопливо в 2026 году.