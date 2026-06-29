В Раді хапаються за голову: українці такого не витримають

В Раді наголошують на проблемах, з якими зіткнулися українські виробники.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход розповіла, що Держпродспоживслужба звітує про відкриття нових експортних горизонтів. Зазначає, що відомство успішно провело переговори з Індією щодо постачання українського молока, яєць та погодження сертифікатів на експорт рептилій і амфібій.

“Ми готуємося везти вітчизняне молоко до Азії. Водночас полиці наших власних супермаркетів щільно заставлені польською молочкою. Вся ця ситуація виглядає як повний абсурд”, — зазначила народна депутатка.

За її словами, українська молочна галузь виживає з останніх сил. Політик пояснила, що українські заводи самостійно тягнуть величезні витрати на генератори та логістику. Європейський імпорт тим часом спокійно захоплює внутрішній ринок, зазначила вона.

“Ми масово завозимо готову продукцію з ЄС, а свої залишки намагаємося відправити в Індію. У відповідь на цю кризу держава пропонує геніальне рішення — "Національний кешбек", — зауважила вона.

За словами парламентарки, уряд намагається штучно стимулювати попит покупців через застосунки в смартфонах. Однак галузь, за її словами, потребує зовсім іншого. Виробникам необхідний захист внутрішнього ринку, дотації та рівні правила гри з імпортерами.

“Штучне стимулювання попиту не врятує заводи від банкрутства і не зменшить собівартість українського продукту. Дуже скоро цей кешбек просто нінащо буде витрачати. Українське молоко остаточно зникне з наших полиць. Залишиться тільки успішний експорт рептилій”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, на думку нардепки Скороход, лідери на саміті “Великої сімки” не говорили про завершення війни в Україні та мирні переговори.



