В Раді хапаються за голову: українці такого не витримають

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Кречмаровская Наталия
В Раді наголошують на проблемах, з якими зіткнулися українські виробники.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход розповіла, що Держпродспоживслужба звітує про відкриття нових експортних горизонтів. Зазначає, що відомство успішно провело переговори з Індією щодо постачання українського молока, яєць та погодження сертифікатів на експорт рептилій і амфібій.
За її словами, українська молочна галузь виживає з останніх сил. Політик пояснила, що українські заводи самостійно тягнуть величезні витрати на генератори та логістику. Європейський імпорт тим часом спокійно захоплює внутрішній ринок, зазначила вона.
За словами парламентарки, уряд намагається штучно стимулювати попит покупців через застосунки в смартфонах. Однак галузь, за її словами, потребує зовсім іншого. Виробникам необхідний захист внутрішнього ринку, дотації та рівні правила гри з імпортерами.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, на думку нардепки Скороход, лідери на саміті “Великої сімки” не говорили про завершення війни в Україні та мирні переговори.