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В Раде хватаются за голову: украинцы такого не выдержат

Народная депутат Скороход о проблемах украинских производителей

29 июня 2026, 15:59
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Кречмаровская Наталия

В Раде отмечают проблемы, с которыми столкнулись украинские производители.

В Раде хватаются за голову: украинцы такого не выдержат

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход рассказала, что Госпродслужба отчитывается об открытии новых экспортных горизонтов. Отмечает, что ведомство успешно провело переговоры с Индией по поставкам украинского молока, яиц и согласованию сертификатов на экспорт рептилий и амфибий.

"Мы готовимся везти отечественное молоко в Азию. Вместе с тем полки наших собственных супермаркетов плотно заставлены польской молочкой. Вся эта ситуация выглядит как полный абсурд", — отметила народная депутат.

По ее словам, украинская молочная отрасль выживает из последних сил. Политик объяснила, что украинские заводы самостоятельно тянут огромные затраты на генераторы и логистику. Европейский импорт в это время спокойно захватывает внутренний рынок, отметила она.

"Мы массово завозим готовую продукцию из ЕС, а свои остатки пытаемся отправить в Индию. В ответ на этот кризис государство предлагает гениальное решение — Национальный кэшбек", — отметила она.

По словам парламентарии, правительство пытается искусственно стимулировать спрос покупателей через приложения в смартфонах. Однако отрасль, по ее словам, нуждается совсем в другом. Производителям необходима защита внутреннего рынка, дотации и равные правила игры с импортерами.

"Искусственное стимулирование спроса не спасет заводы от банкротства и не снизит себестоимость украинского продукта. Очень скоро этот кэшбек просто ни за что будет тратить. Украинское молоко окончательно исчезнет с наших полок. Остается только успешный экспорт рептилий", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по мнению нардепки Скороход, лидеры на саммите "Большой семерки" не говорили о завершении войны в Украине и мирных переговорах.




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Источник: https://t.me/golosSkorokhod/913
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