В Раде хватаются за голову: украинцы такого не выдержат

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Кречмаровская Наталия
В Раде отмечают проблемы, с которыми столкнулись украинские производители.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход рассказала, что Госпродслужба отчитывается об открытии новых экспортных горизонтов. Отмечает, что ведомство успешно провело переговоры с Индией по поставкам украинского молока, яиц и согласованию сертификатов на экспорт рептилий и амфибий.
По ее словам, украинская молочная отрасль выживает из последних сил. Политик объяснила, что украинские заводы самостоятельно тянут огромные затраты на генераторы и логистику. Европейский импорт в это время спокойно захватывает внутренний рынок, отметила она.
По словам парламентарии, правительство пытается искусственно стимулировать спрос покупателей через приложения в смартфонах. Однако отрасль, по ее словам, нуждается совсем в другом. Производителям необходима защита внутреннего рынка, дотации и равные правила игры с импортерами.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по мнению нардепки Скороход, лидеры на саммите "Большой семерки" не говорили о завершении войны в Украине и мирных переговорах.