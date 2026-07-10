В Раді хапаються за голову: ситуація вже критична і стрімко погіршується

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Кречмаровская Наталия
Понад чотири роки повномасштабної війни значно погіршили ситуацію в Україні. У Раді розповіли про дуже тривожні результати дослідження бездомності.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що за час великої війни кількість бездомних в Україні збільшилася до мільйона людей.
За словами народного депутата, статистика спростовує стереотипи щодо бездомних:
63% цих людей не мають алкогольної залежності,
92% — ніколи не стикалися з наркотичною залежністю.
За словами парламентаря, переважна більшість бездомних прагне повернутися до нормального економічного життя та працювати. Головна перешкода, пояснив він, брак своєчасної ресоціалізації. За оцінками експертів, якщо людина не отримує підтримки у перші 3–6 місяців, ризик адаптації до вуличних умов та втрати мотивації стрімко зростає. Час у цьому питанні є критичним фактором, зауважив політик.
За його словами, Кабмін має прискорити розробку та впровадження ефективних житлових програм для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших вразливих категорій наших громадян.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що заявив Зеленський про трагедію у Вишневому.