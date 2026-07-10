В Раді хапаються за голову: ситуація вже критична і стрімко погіршується

Понад чотири роки повномасштабної війни значно погіршили ситуацію в Україні. У Раді розповіли про дуже тривожні результати дослідження бездомності.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що за час великої війни кількість бездомних в Україні збільшилася до мільйона людей.

“Майже 50% з них — це ВПО. Тобто люди, житло і життя яких зруйнувала Росія. А ми як держава, не змогли допомогти. Інший болючий дзвіночок — це збільшення бездомності серед ветеранів. Сьогодні це вже 6% і число зростає”, — зазначив він.

За словами народного депутата, статистика спростовує стереотипи щодо бездомних:

63% цих людей не мають алкогольної залежності,

92% — ніколи не стикалися з наркотичною залежністю.

“Серед ключових причин, що призвели до кризи: 46% втратили домівки безпосередньо через бойові дії та руйнування, 22% — через сімейні конфлікти, а 12% — стали жертвами шахраїв”, — пояснив політик.

За словами парламентаря, переважна більшість бездомних прагне повернутися до нормального економічного життя та працювати. Головна перешкода, пояснив він, брак своєчасної ресоціалізації. За оцінками експертів, якщо людина не отримує підтримки у перші 3–6 місяців, ризик адаптації до вуличних умов та втрати мотивації стрімко зростає. Час у цьому питанні є критичним фактором, зауважив політик.

“Забезпечення житлом, інтеграція внутрішньо переміщених осіб та ветеранів – це питання не просто соціальної допомоги, а стійкості всієї держави. Ми не маємо права допускати, щоб люди, які рятувалися від війни, залишалися віч-на-віч з цим горем. Так само і не можемо допустити, щоб без даху над головою лишилися ті, хто захищав нашу країну”, — переконаний народний депутат.

За його словами, Кабмін має прискорити розробку та впровадження ефективних житлових програм для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших вразливих категорій наших громадян.

“Ситуація вже критична, і рішення потрібні якнайшвидше”, — підсумував політик.

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