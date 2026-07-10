В Раде хватаются за голову: ситуация уже критическая и стремительно ухудшается

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Кречмаровская Наталия
Более четырех лет полномасштабной войны значительно ухудшили ситуацию в Украине. В Раде рассказали об очень тревожных результатах исследования бездомности.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что за время Великой войны количество бездомных в Украине увеличилось до миллиона человек.
По словам народного депутата, статистика опровергает стереотипы по отношению к бездомным:
63% этих людей не имеют алкогольной зависимости,
92% – никогда не сталкивались с наркотической зависимостью.
По словам парламентария, подавляющее большинство бездомных стремится вернуться к нормальной экономической жизни и работать. Главное препятствие, объяснил он, нехватка своевременной ресоциализации. По оценкам экспертов, если человек не получает поддержки в первые 3–6 месяцев, риск адаптации к уличным условиям и потере мотивации стремительно растет. Время в этом вопросе является критическим фактором, заметил политик.
По его словам, Кабмин должен ускорить разработку и внедрение эффективных жилищных программ для внутренне перемещенных лиц, ветеранов и других уязвимых категорий наших граждан.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что заявил Зеленский о трагедии в Вишневом.