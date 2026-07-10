В Раде хватаются за голову: ситуация уже критическая и стремительно ухудшается

Более четырех лет полномасштабной войны значительно ухудшили ситуацию в Украине. В Раде рассказали об очень тревожных результатах исследования бездомности.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что за время Великой войны количество бездомных в Украине увеличилось до миллиона человек.

"Почти 50% из них — это ВПЛ. То есть люди, жилье и жизнь которых разрушила Россия. А мы как государство, не смогли помочь. Другой болезненный колокольчик — это увеличение бездомности среди ветеранов. Сегодня это уже 6% и число растет", — отметил он.

По словам народного депутата, статистика опровергает стереотипы по отношению к бездомным:

63% этих людей не имеют алкогольной зависимости,

92% – никогда не сталкивались с наркотической зависимостью.

"Среди ключевых причин, которые привели к кризису: 46% потеряли дома непосредственно из-за боевых действий и разрушений, 22% — из-за семейных конфликтов, а 12% — стали жертвами мошенников", — пояснил политик.

По словам парламентария, подавляющее большинство бездомных стремится вернуться к нормальной экономической жизни и работать. Главное препятствие, объяснил он, нехватка своевременной ресоциализации. По оценкам экспертов, если человек не получает поддержки в первые 3–6 месяцев, риск адаптации к уличным условиям и потере мотивации стремительно растет. Время в этом вопросе является критическим фактором, заметил политик.

"Обеспечение жильем, интеграция внутренне перемещенных лиц и ветеранов — это вопрос не просто социальной помощи, а устойчивости всего государства. Мы не имеем права допускать, чтобы люди, спасавшиеся от войны, оставались лицом к лицу с этим горем. Так же и не можем допустить, чтобы без крова остались те, кто защищал нашу страну”, — убежден народный депутат.

По его словам, Кабмин должен ускорить разработку и внедрение эффективных жилищных программ для внутренне перемещенных лиц, ветеранов и других уязвимых категорий наших граждан.

"Ситуация уже критическая, и решения нужны как можно быстрее", — подытожил политик.

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