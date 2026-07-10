logo

BTC/USD

63184

ETH/USD

1746.79

USD/UAH

44.52

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека В Раде хватаются за голову: ситуация уже критическая и стремительно ухудшается
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде хватаются за голову: ситуация уже критическая и стремительно ухудшается

Народный депутат Гетманцев рассказал о количестве бездомных в Украине

10 июля 2026, 00:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Более четырех лет полномасштабной войны значительно ухудшили ситуацию в Украине. В Раде рассказали об очень тревожных результатах исследования бездомности.

В Раде хватаются за голову: ситуация уже критическая и стремительно ухудшается

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что за время Великой войны количество бездомных в Украине увеличилось до миллиона человек.

"Почти 50% из них — это ВПЛ. То есть люди, жилье и жизнь которых разрушила Россия. А мы как государство, не смогли помочь. Другой болезненный колокольчик — это увеличение бездомности среди ветеранов. Сегодня это уже 6% и число растет", — отметил он.

По словам народного депутата, статистика опровергает стереотипы по отношению к бездомным:

  • 63% этих людей не имеют алкогольной зависимости,

  • 92% – никогда не сталкивались с наркотической зависимостью.

"Среди ключевых причин, которые привели к кризису: 46% потеряли дома непосредственно из-за боевых действий и разрушений, 22% — из-за семейных конфликтов, а 12% — стали жертвами мошенников", — пояснил политик.

По словам парламентария, подавляющее большинство бездомных стремится вернуться к нормальной экономической жизни и работать. Главное препятствие, объяснил он, нехватка своевременной ресоциализации. По оценкам экспертов, если человек не получает поддержки в первые 3–6 месяцев, риск адаптации к уличным условиям и потере мотивации стремительно растет. Время в этом вопросе является критическим фактором, заметил политик.

"Обеспечение жильем, интеграция внутренне перемещенных лиц и ветеранов — это вопрос не просто социальной помощи, а устойчивости всего государства. Мы не имеем права допускать, чтобы люди, спасавшиеся от войны, оставались лицом к лицу с этим горем. Так же и не можем допустить, чтобы без крова остались те, кто защищал нашу страну”, — убежден народный депутат.

По его словам, Кабмин должен ускорить разработку и внедрение эффективных жилищных программ для внутренне перемещенных лиц, ветеранов и других уязвимых категорий наших граждан.

"Ситуация уже критическая, и решения нужны как можно быстрее", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заявил Зеленский о трагедии в Вишневом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/getmantsevdanil/12598
Теги:

Новости

Все новости