В Раді хапаються за голову: це показує повну безпорадність

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Кречмаровская Наталия
В Україні готують реформу армії, в рамках якої пропонують кардинально змінити мобілізацію. Наразі відомо, що замість ТЦК пропонують створити два офіси. Однак реформу досі не презентували широкому загалу.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Данило Гетманцев зазначив: думали, що міністр оборони Михайло Федоров пʼять місяців готує реформу, а він пʼять місяців готував сайт. Де реформа ТЦК — на сайті не вказано, підкреслив нардеп.
Також парламентар зазначив, що перш ніж щось реформувати, варто зробити так, щоб запрацювали уже ухвалені норми. Він вказав на свавілля ТЦК — не повідомляють, де знаходяться мобілізовані, мобілізують людей з ознаками серйозних захворювань, катують чоловіків у приміщеннях терцентрів, відбирають телефони, вимагають хабарі тощо. Такі умови, за його словами, не прописані в жодному офіційному державному документі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кого, за словами Зеленського, набиратимуть в українську армію.