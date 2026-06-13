В Раді хапаються за голову: це показує повну безпорадність

В Україні готують реформу армії, в рамках якої пропонують кардинально змінити мобілізацію. Наразі відомо, що замість ТЦК пропонують створити два офіси. Однак реформу досі не презентували широкому загалу.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив: думали, що міністр оборони Михайло Федоров пʼять місяців готує реформу, а він пʼять місяців готував сайт. Де реформа ТЦК — на сайті не вказано, підкреслив нардеп.

“Федоров розповідає про реформу ТЦК. Власне, і президент вимагав реформу ТЦК. Він розповідає про те, що на нулі будуть отримувати 7-10 тисяч доларів, рекрутингом займатимуться спеціальні компанії. Я абсолютно не проти. Він хоче перейменувати ТЦК в якісь офіси. Я теж не проти цього. Але, по-перше, він цього не робить. Він тільки запускає ці всі меседжі через якихось депутатів, сам на якихось закритих презентаціях. А дій ніяких немає”, — підкреслив політик.

Також парламентар зазначив, що перш ніж щось реформувати, варто зробити так, щоб запрацювали уже ухвалені норми. Він вказав на свавілля ТЦК — не повідомляють, де знаходяться мобілізовані, мобілізують людей з ознаками серйозних захворювань, катують чоловіків у приміщеннях терцентрів, відбирають телефони, вимагають хабарі тощо. Такі умови, за його словами, не прописані в жодному офіційному державному документі.

“Щоб припинити це свавілля, не потрібні нові презентації. Потрібно працювати і наводити порядок. А поки все, що ми бачимо — безпорадність, прикрита слайдами”, — резюмував народний депутат.

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