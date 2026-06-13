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В Раді хапаються за голову: це показує повну безпорадність

Народний депутат Гетманцев вказав на серйозні порушення ТЦК та бездіяльність глави Міноборони

13 червня 2026, 14:56
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Кречмаровская Наталия

В Україні готують реформу армії, в рамках якої пропонують кардинально змінити мобілізацію. Наразі відомо, що замість ТЦК пропонують створити два офіси. Однак реформу досі не презентували широкому загалу. 

В Раді хапаються за голову: це показує повну безпорадність

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив: думали, що міністр оборони Михайло Федоров пʼять місяців готує реформу, а він пʼять місяців готував сайт. Де реформа ТЦК — на сайті не вказано, підкреслив нардеп.

“Федоров розповідає про реформу ТЦК. Власне, і президент вимагав реформу ТЦК. Він розповідає про те, що на нулі будуть отримувати 7-10 тисяч доларів, рекрутингом займатимуться спеціальні компанії. Я абсолютно не проти. Він хоче перейменувати ТЦК в якісь офіси. Я теж не проти цього. Але, по-перше, він цього не робить. Він тільки запускає ці всі меседжі через якихось депутатів, сам на якихось закритих презентаціях. А дій ніяких немає”, — підкреслив політик. 

Також парламентар зазначив, що перш ніж щось реформувати, варто зробити так, щоб запрацювали уже ухвалені норми. Він вказав на свавілля ТЦК — не повідомляють, де знаходяться мобілізовані, мобілізують людей з ознаками серйозних захворювань, катують чоловіків у приміщеннях терцентрів, відбирають телефони, вимагають хабарі тощо. Такі умови, за його словами, не прописані в жодному офіційному державному документі.

“Щоб припинити це свавілля, не потрібні нові презентації. Потрібно працювати і наводити порядок. А поки все, що ми бачимо — безпорадність, прикрита слайдами”, — резюмував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кого, за словами Зеленського, набиратимуть в українську армію.




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Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/12381
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