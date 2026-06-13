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В Раде хватаются за голову: это показывает полную беспомощность

Народный депутат Гетманцев указал на серьезные нарушения ТЦК и бездействие главы Минобороны

13 июня 2026, 14:56
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Кречмаровская Наталия

В Украине готовится реформа армии, в рамках которой предлагают кардинально изменить мобилизацию. Известно, что вместо ТЦК предлагают создать два офиса. Однако реформу до сих пор не презентовали широкой общественности.

В Раде хватаются за голову: это показывает полную беспомощность

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил: думали, что министр обороны Михаил Федоров пять месяцев готовит реформу, а пять месяцев готовил сайт. Где реформа ТЦК – на сайте не указано, подчеркнул нардеп.

"Федоров рассказывает о реформе ТЦК. Собственно, и президент требовал реформу ТЦК. Он рассказывает о том, что на нуле будут получать 7-10 тысяч долларов, рекрутингом будут заниматься специальные компании. Я абсолютно не против. Он хочет переименовать ТЦК в какие-то офисы. Я тоже не против этого. Но, во-первых, он этого сам не делает. Он только запускает все эти месседжи через каких-то депутатов, сам на каких-то закрытых презентациях. А действий никаких нет”, – подчеркнул политик.

Также парламентарий отметил, что прежде чем что-либо реформировать, следует сделать так, чтобы заработали уже принятые нормы. Он указал на беспредел ТЦК — не сообщают, где находятся мобилизованные, мобилизуют людей с признаками серьезных заболеваний, пытают мужчин в помещениях терцентров, отбирают телефоны, требуют взятки и т.д. Такие условия, по его словам, не прописаны ни в одном официальном государственном документе.

"Чтобы прекратить этот беспредел, не нужны новые презентации. Нужно работать и наводить порядок. А пока все, что мы видим — беспомощность, прикрытая слайдами", — резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кого, по словам Зеленского, будут набирать в украинскую армию.




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Источник: https://t.me/getmantsevdanil/12381
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