В Раде хватаются за голову: это показывает полную беспомощность

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Кречмаровская Наталия
В Украине готовится реформа армии, в рамках которой предлагают кардинально изменить мобилизацию. Известно, что вместо ТЦК предлагают создать два офиса. Однако реформу до сих пор не презентовали широкой общественности.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Даниил Гетманцев отметил: думали, что министр обороны Михаил Федоров пять месяцев готовит реформу, а пять месяцев готовил сайт. Где реформа ТЦК – на сайте не указано, подчеркнул нардеп.
Также парламентарий отметил, что прежде чем что-либо реформировать, следует сделать так, чтобы заработали уже принятые нормы. Он указал на беспредел ТЦК — не сообщают, где находятся мобилизованные, мобилизуют людей с признаками серьезных заболеваний, пытают мужчин в помещениях терцентров, отбирают телефоны, требуют взятки и т.д. Такие условия, по его словам, не прописаны ни в одном официальном государственном документе.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кого, по словам Зеленского, будут набирать в украинскую армию.