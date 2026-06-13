В Раде хватаются за голову: это показывает полную беспомощность

В Украине готовится реформа армии, в рамках которой предлагают кардинально изменить мобилизацию. Известно, что вместо ТЦК предлагают создать два офиса. Однако реформу до сих пор не презентовали широкой общественности.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил: думали, что министр обороны Михаил Федоров пять месяцев готовит реформу, а пять месяцев готовил сайт. Где реформа ТЦК – на сайте не указано, подчеркнул нардеп.

"Федоров рассказывает о реформе ТЦК. Собственно, и президент требовал реформу ТЦК. Он рассказывает о том, что на нуле будут получать 7-10 тысяч долларов, рекрутингом будут заниматься специальные компании. Я абсолютно не против. Он хочет переименовать ТЦК в какие-то офисы. Я тоже не против этого. Но, во-первых, он этого сам не делает. Он только запускает все эти месседжи через каких-то депутатов, сам на каких-то закрытых презентациях. А действий никаких нет”, – подчеркнул политик.

Также парламентарий отметил, что прежде чем что-либо реформировать, следует сделать так, чтобы заработали уже принятые нормы. Он указал на беспредел ТЦК — не сообщают, где находятся мобилизованные, мобилизуют людей с признаками серьезных заболеваний, пытают мужчин в помещениях терцентров, отбирают телефоны, требуют взятки и т.д. Такие условия, по его словам, не прописаны ни в одном официальном государственном документе.

"Чтобы прекратить этот беспредел, не нужны новые презентации. Нужно работать и наводить порядок. А пока все, что мы видим — беспомощность, прикрытая слайдами", — резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кого, по словам Зеленского, будут набирать в украинскую армию.



