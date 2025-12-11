Уряд пообіцяв доступніше житло для мобілізованих: що відомо про нові пільги

Уряд ухвалив рішення про пільгову іпотеку на житло для мобілізованих військовослужбовців.

Житло для мобілізованих стане доступнішим. Фото: з відкритих джерел

За програмою єОселя вони зможуть оформлювати іпотеку під 3% замість 7%, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Таким чином створюємо рівні можливості — як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом", — зазначила глава уряду.

Разом з тим, встановлено ліміти на площу житла. За словами Свириденко, це дозволить програмі залишатися соціально орієнтованою.

Квартира має бути площею до 115,5 квадратних метрів, а будинок — до 125,5.

За даним уряду, вже 21 864 українських родин отримали власну домівку завдяки пільговій іпотеці. Загалом їм видали кредитів на 37,4 млрд грн. У тому числі 6438 військових та ветеранів змогли придбати житло завдяки цій програмі.

"За роки роботи програми ми бачимо: попри війну, українці хочуть і готові купувати власне житло вдома — в Україні. Ми постійно оновлюємо умови програми під реалії часу. Оформити іпотеку за програмою можна через застосунок Дія", — додала Свириденко.

Як повідомляв портал "Коментарі", в Україні навесні 2021 року відбулася церемонія підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками в рамках державної програми "Доступна іпотека 7%", тоді ж біли видані перші кредити.

Видання "Коментарі" також писало, що внутрішньо переміщені особи почали активно подавати заяви на отримання житлового ваучера за втрачене житло на ТОТ, як тільки з'явилася технічна можливість у Дії у другій половині дня 1 грудня. За даними координатора програми Мінрозвитку за майже 2 дні від її запуску подано понад 10 тис заяв від українських захисників з числа ВПО, які раніше проживали на ТОТ. І їхня кількість продовжує зростати.