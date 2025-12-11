logo

BTC/USD

89980

ETH/USD

3182.59

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Правительство пообещало более доступное жилье для мобилизованных: что известно о новых льготах
commentss НОВОСТИ Все новости

Правительство пообещало более доступное жилье для мобилизованных: что известно о новых льготах

Правительство установило четкие лимиты площади жилья, на которое можно получить льготную ипотеку.

11 декабря 2025, 17:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Правительство приняло решение о льготной ипотеке на жилье для мобилизованных военнослужащих.

Правительство пообещало более доступное жилье для мобилизованных: что известно о новых льготах

Жилье для мобилизованных станет доступнее. Фото: из открытых источников

По программе єОселя они смогут оформлять ипотеку под 3% вместо 7%, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Таким образом, создаем равные возможности — как для мобилизованных, так и для тех, кто служит по контракту", — отметила глава правительства.

Вместе с тем установлены лимиты на площадь жилья. По словам Свириденко, это позволит программе оставаться социально ориентированной.

Квартира должна быть площадью до 115,5 квадратных метров, а дом – до 125,5.

По данным правительства, уже 21 864 украинских семей получили свой дом благодаря льготной ипотеке. В общей сложности им выдали кредитов на 37,4 млрд грн. Из них 6438 военных и ветеранов смогли приобрести жилье благодаря этой программе.

"За годы работы программы мы видим, несмотря на войну, украинцы хотят и готовы покупать собственное жилье дома — в Украине. Мы постоянно обновляем условия программы под реалии времени. Оформить ипотеку по программе можно через приложение Дія", — добавила Свириденко.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине весной 2021 года состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%", тогда же были выданы первые кредиты.

Издание "Комментарии" также писало, что внутренне перемещенные лица начали активно подавать заявления на получение жилого ваучера за утраченное жилье на ВОТ, как только появилась техническая возможность у Дії во второй половине дня 1 декабря. По данным координатора программы Минразвития, за почти 2 дня от ее запуска подано более 10 тыс заявлений от украинских защитников из числа ВПЛ, ранее проживавших на ВОТ. И их количество продолжает расти.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/svyrydenkoy/1161
Теги:

Новости

Все новости