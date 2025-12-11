Правительство пообещало более доступное жилье для мобилизованных: что известно о новых льготах

Правительство приняло решение о льготной ипотеке на жилье для мобилизованных военнослужащих.

Жилье для мобилизованных станет доступнее. Фото: из открытых источников

По программе єОселя они смогут оформлять ипотеку под 3% вместо 7%, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Таким образом, создаем равные возможности — как для мобилизованных, так и для тех, кто служит по контракту", — отметила глава правительства.

Вместе с тем установлены лимиты на площадь жилья. По словам Свириденко, это позволит программе оставаться социально ориентированной.

Квартира должна быть площадью до 115,5 квадратных метров, а дом – до 125,5.

По данным правительства, уже 21 864 украинских семей получили свой дом благодаря льготной ипотеке. В общей сложности им выдали кредитов на 37,4 млрд грн. Из них 6438 военных и ветеранов смогли приобрести жилье благодаря этой программе.

"За годы работы программы мы видим, несмотря на войну, украинцы хотят и готовы покупать собственное жилье дома — в Украине. Мы постоянно обновляем условия программы под реалии времени. Оформить ипотеку по программе можно через приложение Дія", — добавила Свириденко.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине весной 2021 года состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%", тогда же были выданы первые кредиты.

Издание "Комментарии" также писало, что внутренне перемещенные лица начали активно подавать заявления на получение жилого ваучера за утраченное жилье на ВОТ, как только появилась техническая возможность у Дії во второй половине дня 1 декабря. По данным координатора программы Минразвития, за почти 2 дня от ее запуска подано более 10 тыс заявлений от украинских защитников из числа ВПЛ, ранее проживавших на ВОТ. И их количество продолжает расти.