Україну визнали проблематичною: на якому місці країна за індексом свободи слова

Свобода слова — право людини або спільноти людей вільно висловлювати свої ідеї або думки без небезпеки помсти, цензури, санкцій з можливістю формувати порядок денний на наративному і смисловому рівні — можна назвати одним із критеріїв розвитку країни.

Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк, на запитання порталу “Коментарі” щодо індексу свободи слова України серед інших країн у 2025 році, навела дані організації "Репортери без кордонів" (RSF).

За її словами, у 2024 році Україна піднялася на 18 позицій та опинилася на 61 місці. Це, за словами Герасим'юк, був значний прогрес, адже роком до цього Україна займала 79 місце. У 2025 році Україна, за даними “репортерів без кордонів", з 61 опустилася на 62 місце.

Організація, за словами Ольги Герасим'юк, причинами називають маніпуляції новинами, кібератаки, тиск на джерела та вплив олігархів на медіа.

“Лідерами були Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди — це традиційно. А Україна потрапила до категорії проблематичних країн, разом із США (55-те місце), Італії та Польщі (46-та і 47-ма позиція)”, — повідомила Герасим'юк дані за 2024 рік.

Якість інформації, особливо під час війни, дуже важлива. Українці сьогодні страждають не тільки від ракет, а й від дезінформації і дуже важливо вміти та знати, як перевірити правдивість інформації.

Про це йшлося на презентації результатів дослідження з тематики свободи слова та медіаграмотності, проведеного Інститутом соціології НАН України в межах партнерської співпраці з Національною радою.



