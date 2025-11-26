Чи підтримують українці впровадження цензури під час війни: результати опитування

Якість інформації, особливо під час війни, дуже важлива. Українці сьогодні страждають не тільки від ракет, а й від дезінформації і дуже важливо вміти та знати, як перевірити правдивість інформації, яка зявляється в медіа.

Свобода слова. Ілюстративне фото

Про це йшлося на презентації результатів дослідження з тематики свободи слова та медіаграмотності, проведеного Інститутом соціології НАН України в межах партнерської співпраці з Національною радою.

Один із досліджуваних питань стало можливе запровадження цензури під час війни. На запитання: чи доречно владі під час війни обмежувати те, що люди публічно говорять чи поширюють про політику, в тому числі в мережі інтернет, за словами заступника директора Інституту соціології НАН України, доктора соціологічних наук Сергія Дембіцького, отримали наступні результати:

“49,5% — зазначили, що недоречно, тобто самі себе українці цензурувати готові, але це якщо вони вирішили на щось зорієнтуватися, а влада не повинна цього робити. Але група, яка говорить, що доречно — це 38,5% — теж доволі велика. Тобто за свободу проти влади у нас великий показник, але і проти — немало. Відповідь — важко відповісти — надали близько 12% респондентів”, — повідомив експерт.

Дослідження, як зазначив заступник директора Інституту, показало, що українці демонструють високий рівень конформізму та, відповідно, низький рівень нонконформізму. За результатами дослідження виявили, що в якості орієнтира публічної комунікації українці найбільше керуються:

міркуваннями національної безпеки,

українськими традиціями,

нормами суспільної моралі.

Найменше зважають українці на:

позицію експертів,

політичний курс влади.

Сергій Дембіцький зазначив, що абсолютна більшість учасників правильно розпізнає шість із восьми способів перевірки інформації, які досліджувались.

“Показники декларативного застосування способів перевірки інформації є порівняно низьким (за виключенням двох із восьми). Але застосування хоча б одного з них на постійній основі вказало майже три чверті опитаних”, — йдеться у висновках.

