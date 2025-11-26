Чи підтримують українці впровадження цензури під час війни: результати опитування

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Якість інформації, особливо під час війни, дуже важлива. Українці сьогодні страждають не тільки від ракет, а й від дезінформації і дуже важливо вміти та знати, як перевірити правдивість інформації, яка зявляється в медіа.
Свобода слова. Ілюстративне фото
Про це йшлося на презентації результатів дослідження з тематики свободи слова та медіаграмотності, проведеного Інститутом соціології НАН України в межах партнерської співпраці з Національною радою.
Один із досліджуваних питань стало можливе запровадження цензури під час війни. На запитання: чи доречно владі під час війни обмежувати те, що люди публічно говорять чи поширюють про політику, в тому числі в мережі інтернет, за словами заступника директора Інституту соціології НАН України, доктора соціологічних наук Сергія Дембіцького, отримали наступні результати:
Дослідження, як зазначив заступник директора Інституту, показало, що українці демонструють високий рівень конформізму та, відповідно, низький рівень нонконформізму. За результатами дослідження виявили, що в якості орієнтира публічної комунікації українці найбільше керуються:
міркуваннями національної безпеки,
українськими традиціями,
нормами суспільної моралі.
Найменше зважають українці на:
позицію експертів,
політичний курс влади.
Сергій Дембіцький зазначив, що абсолютна більшість учасників правильно розпізнає шість із восьми способів перевірки інформації, які досліджувались.
