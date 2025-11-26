Поддерживают ли украинцы внедрение цензуры во время войны: результаты опроса

Качество информации, особенно во время войны, очень важно. Украинцы сегодня страдают не только от ракет, но и от дезинформации и очень важно уметь и знать, как проверить правдивость информации, которая появляется в медиа.

Свобода слова. Иллюстративное фото

Об этом шла речь на презентации результатов исследования по тематике свободы слова и медиаграмотности, проведенного Институтом социологии НАН Украины в рамках партнерского сотрудничества с Национальным советом.

Одним из изучаемых вопросов стало возможное введение цензуры во время войны. На вопрос: уместно ли власти во время войны ограничивать то, что люди публично говорят или распространяют о политике, в том числе в сети интернет, по словам заместителя директора Института социологии НАН Украины, доктора социологических наук Сергея Дембицкого, получили следующие результаты:

"49,5% — отметили, что неуместно, то есть сами себя украинцы цензурировать готовы, но это если они решили на что-то сориентироваться, а власть не должна этого делать. Но группа, которая говорит, что уместно — это 38,5% — тоже достаточно большая. То есть за свободу против власти у нас большой показатель, но и против – немало. Ответ — сложно ответить — предоставили около 12% респондентов”, — сообщил эксперт.

Исследование, как отметил заместитель директора Института, показало, что украинцы демонстрируют высокий уровень конформизма и соответственно низкий уровень нонконформизма. По результатам исследования обнаружили, что в качестве ориентира публичной коммуникации украинцы больше всего руководствуются:

соображениями национальной безопасности,

украинскими традициями,

нормами публичной морали.

Меньше учитывают украинцы:

позицию экспертов,

политический курс власти.

Сергей Дембицкий отметил, что абсолютное большинство участников правильно распознает шесть из восьми способов проверки информации, которые исследовались.

"Показатели декларативного применения способов проверки информации сравнительно низкое (за исключением двух из восьми). Но применение хотя бы одного из них на постоянной основе указало почти три четверти опрошенных", — говорится в выводах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит в Украине во время войны.



