Поддерживают ли украинцы внедрение цензуры во время войны: результаты опроса

Кречмаровская Наталия
Качество информации, особенно во время войны, очень важно. Украинцы сегодня страдают не только от ракет, но и от дезинформации и очень важно уметь и знать, как проверить правдивость информации, которая появляется в медиа.
Об этом шла речь на презентации результатов исследования по тематике свободы слова и медиаграмотности, проведенного Институтом социологии НАН Украины в рамках партнерского сотрудничества с Национальным советом.
Одним из изучаемых вопросов стало возможное введение цензуры во время войны. На вопрос: уместно ли власти во время войны ограничивать то, что люди публично говорят или распространяют о политике, в том числе в сети интернет, по словам заместителя директора Института социологии НАН Украины, доктора социологических наук Сергея Дембицкого, получили следующие результаты:
Исследование, как отметил заместитель директора Института, показало, что украинцы демонстрируют высокий уровень конформизма и соответственно низкий уровень нонконформизма. По результатам исследования обнаружили, что в качестве ориентира публичной коммуникации украинцы больше всего руководствуются:
соображениями национальной безопасности,
украинскими традициями,
нормами публичной морали.
Меньше учитывают украинцы:
позицию экспертов,
политический курс власти.
Сергей Дембицкий отметил, что абсолютное большинство участников правильно распознает шесть из восьми способов проверки информации, которые исследовались.
