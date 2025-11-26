logo

BTC/USD

87027

ETH/USD

2929.02

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Поддерживают ли украинцы внедрение цензуры во время войны: результаты опроса
commentss НОВОСТИ Все новости

Поддерживают ли украинцы внедрение цензуры во время войны: результаты опроса

Результаты опроса украинцев о медиаграмотности

26 ноября 2025, 16:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Качество информации, особенно во время войны, очень важно. Украинцы сегодня страдают не только от ракет, но и от дезинформации и очень важно уметь и знать, как проверить правдивость информации, которая появляется в медиа.

Поддерживают ли украинцы внедрение цензуры во время войны: результаты опроса

Свобода слова. Иллюстративное фото

Об этом шла речь на презентации результатов исследования по тематике свободы слова и медиаграмотности, проведенного Институтом социологии НАН Украины в рамках партнерского сотрудничества с Национальным советом.

Одним из изучаемых вопросов стало возможное введение цензуры во время войны. На вопрос: уместно ли власти во время войны ограничивать то, что люди публично говорят или распространяют о политике, в том числе в сети интернет, по словам заместителя директора Института социологии НАН Украины, доктора социологических наук Сергея Дембицкого, получили следующие результаты:

"49,5% — отметили, что неуместно, то есть сами себя украинцы цензурировать готовы, но это если они решили на что-то сориентироваться, а власть не должна этого делать. Но группа, которая говорит, что уместно — это 38,5% — тоже достаточно большая. То есть за свободу против власти у нас большой показатель, но и против – немало. Ответ — сложно ответить — предоставили около 12% респондентов”, — сообщил эксперт.

Поддерживают ли украинцы внедрение цензуры во время войны: результаты опроса - фото 2

Исследование, как отметил заместитель директора Института, показало, что украинцы демонстрируют высокий уровень конформизма и соответственно низкий уровень нонконформизма. По результатам исследования обнаружили, что в качестве ориентира публичной коммуникации украинцы больше всего руководствуются:

  • соображениями национальной безопасности,

  • украинскими традициями,

  • нормами публичной морали.

Меньше учитывают украинцы:

  • позицию экспертов,

  • политический курс власти.

Поддерживают ли украинцы внедрение цензуры во время войны: результаты опроса - фото 2

Сергей Дембицкий отметил, что абсолютное большинство участников правильно распознает шесть из восьми способов проверки информации, которые исследовались.

Поддерживают ли украинцы внедрение цензуры во время войны: результаты опроса - фото 2

"Показатели декларативного применения способов проверки информации сравнительно низкое (за исключением двух из восьми). Но применение хотя бы одного из них на постоянной основе указало почти три четверти опрошенных", — говорится в выводах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит в Украине во время войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости