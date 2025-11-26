Украину признали проблематичной: на каком месте страна по индексу свободы слова

Свобода слова — право человека или сообщества людей свободно выражать свои идеи или мысли без опасности мести, цензуры, санкций с возможностью формировать повестку дня на нарративном и смысловом уровне — можно назвать одним из критериев развития страны.

Председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк, на вопрос портала “Комментарии” относительно индекса свободы слова Украины среди других стран в 2025 году, привела данные организации "Репортеры без границ" (RSF).

По ее словам, в 2024 году Украина поднялась на 18 позиций и оказалась на 61 месте. Это, по словам Герасимьюк, был значительный прогресс, ведь годом ранее Украина занимала 79 место. В 2025 году Украина, по данным "репортеров без границ", с 61 опустилась на 62 место.

Организация, по словам Ольги Герасимьюк, причинами называют манипуляции новостями, кибератаки, давление на источники и влияние олигархов на медиа.

"Лидерами были Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды — это традиционно. А Украина попала в категорию проблематических стран, вместе с США (55-е место), Италии и Польши (46-я и 47-я позиция)", — сообщила Герасимьюк данные за 2024 год.

Качество информации, особенно во время войны, очень важно. Украинцы сегодня страдают не только от ракет, но и от дезинформации и очень важно уметь и знать, как проверить правдивость информации.

Об этом шла речь на презентации результатов исследования по тематике свободы слова и медиаграмотности, проведенного Институтом социологии НАН Украины в рамках партнерского сотрудничества с Национальным советом.



