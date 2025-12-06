Українське сало — так, хамон — ні: куди можна витратити 1000 грн “зимової підтримки” від “Укрпошти”

Понад мільйон українців уже скористалися програмою “Зимова підтримка” через “Укрпошту” — одноразову допомогу у розмірі 1000 грн. Але з початку запуску ініціативи виник чималий ажіотаж та плутанина з тим, як саме можна витратити ці кошти.

“Укрпошта” пояснила, на що дозволено витратити 1000 грн допомоги

Щоб уникнути непорозумінь, генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі ще раз пояснив ключові правила витрати допомоги.

На що дозволено витрачати “зимову тисячу”:

– оплата комунальних послуг;

– оплата поштових відправлень та отримання посилок;

– передплата українських газет і журналів;

– купівля ліків та інших товарів виключно українського виробництва, що входять до переліку програми;

– донати на підтримку Збройних Сил України.

Також дозволено оплачувати післяплату, але лише у разі, якщо товари в посилці — українського виробництва. Інакше кажучи, якщо вміст — українське сало, оплатити можна. Якщо ж це іспанський хамон — допомога не діє.

“За українське сало — так, а за іспанський хамон — ні. Бо допомога має підтримати саме українське виробництво”, — пояснив Смілянський.

Оформити заявку на участь у програмі “Зимова підтримка” можна до 24 грудня. Подати її можна як онлайн — через застосунок “Дія”, так і офлайн — у найближчому відділенні “Укрпошти”.

Після подання заявки кошти перераховуються на картку “Національний кешбек”. Заявку на дитину можуть подати батьки або офіційні опікуни.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ще можна купити на кошти "зимової підтримки". Відтепер цими коштами не можна поповнити мобільний телефон.