Святкові покупки: виявлено 55 видів небезпечних дитячих іграшок

У зв’язку зі збільшенням попиту на іграшки та подарунки напередодні свят Держпродспоживслужба наголошує на важливості контролю якості дитячої продукції. Саме в цей час недобросовісні виробники й продавці можуть пропонувати товари, що не відповідають нормам безпечності та становлять загрозу для здоров’я дітей.

Небезпечні дитячі іграшки

Протягом 2025 року фахівці служби здійснювали державний ринковий нагляд за нехарчовою продукцією, у тому числі за дитячими іграшками. За результатами перевірок було виявлено 55 видів небезпечних товарів, з яких 28 стосувалися саме іграшок. Загалом проведено 70 планових і 85 позапланових заходів нагляду. Понад 24 тисячі одиниць продукції не відповідали нормам безпечності.

Лабораторні дослідження підтвердили ризики, властиві такій продукції: можливі алергічні реакції, токсичні впливи через перевищення вмісту хімічних речовин, небезпечні конструктивні елементи, а також потенційна загроза отруєння. Такі порушення можуть становити особливу небезпеку для дітей молодшого віку.

Держпродспоживслужба рекомендує батькам уважно перевіряти маркування українською мовою, наявність даних про виробника або імпортера, а також знака відповідності технічним регламентам. Важливо звертати увагу на відсутність різких хімічних запахів, надійність кріплень, відсутність гострих деталей і дрібних елементів, що можуть бути небезпечними.

Служба також радить уникати покупок на стихійних ринках і в продавців, які не можуть підтвердити походження товару. Для додаткової перевірки батьки можуть скористатися порталом "Увага", де публікуються дані про небезпечну продукцію, вилучену з обігу. Особливо важливим є захищений гвинтом відсік для батарейок та відповідність рівня шуму встановленим стандартам.

У відомстві наголошують, що в період святкових закупівель питання безпеки дитячих подарунків стає особливо актуальним. Фахівці служби щодня працюють над тим, щоб виявляти небезпечні товари та не допускати їх на ринок.

