Праздничные покупки: обнаружено 55 видов опасных детских игрушек

В период предпраздничного ажиотажа Госпродпотребслужба усиливает контроль за безопасностью детских игрушек, ведь на рынке растет количество продукции, что может представлять риски для детей

4 декабря 2025, 22:12
Ткачова Марія

В связи с увеличением спроса на игрушки и подарки в канун праздников Госпродпотребслужба отмечает важность контроля качества детской продукции. Именно в это время недобросовестные производители и продавцы могут предлагать товары, не отвечающие нормам безопасности и представляющие угрозу здоровью детей.

Праздничные покупки: обнаружено 55 видов опасных детских игрушек

Небезопасные детские игрушки

В 2025 году специалисты службы осуществляли государственный рыночный надзор за непродовольственной продукцией, в том числе за детскими игрушками. По результатам проверок было обнаружено 55 видов опасных товаров, из которых 28 касались именно игрушек. Всего проведено 70 плановых и 85 внеплановых мер надзора. Более 24 тысяч единиц продукции не соответствовали нормам безопасности.

Лабораторные исследования подтвердили риски, свойственные такой продукции: возможные аллергические реакции, токсические воздействия из-за превышения содержания химических веществ, опасных конструктивных элементов, а также потенциальной угрозы отравления. Такие нарушения могут представлять особую опасность для детей младшего возраста.

Госпродпотребслужба рекомендует родителям внимательно проверять маркировку на украинском языке, наличие данных о производителе или импортере, а также знака соответствия техническим регламентам. Важно обращать внимание на отсутствие резких химических запахов, надежность креплений, отсутствие острых деталей и мелких опасных элементов.

Служба также советует избегать покупок на стихийных рынках и продавцов, которые не могут подтвердить происхождение товара. Для дополнительной проверки родители могут воспользоваться порталом "Внимание", где публикуются данные об опасной продукции, изъятой из обращения. Особенно важен защищенный винтом отсек для батареек и соответствие уровня шума установленным стандартам.

В ведомстве подчеркивают, что в период праздничных закупок вопрос безопасности детских подарков становится особенно актуальным. Специалисты службы каждый день работают над тем, чтобы выявлять опасные товары и не допускать их на рынок.

В ведомстве подчеркивают, что в период праздничных закупок вопрос безопасности детских подарков становится особенно актуальным. Специалисты службы каждый день работают над тем, чтобы выявлять опасные товары и не допускать их на рынок.



Источник: https://dpss.gov.ua/news/bezpeka-dytiachykh-podarunkiv-priorytet-derzhavnoho-rynkovoho-nahliadu-u-sviatkovyi-period?v=693184aaec55f&fbclid=IwY2xjawOejb9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFIOWxjQ21vWFJVckdyM0Rac3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHld3QBXTTaABhrwO-W
