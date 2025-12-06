Украинское сало - да, хамон - нет: куда можно потратить 1000 грн "зимней поддержки" от "Укрпочты"

Более миллиона украинцев уже воспользовались программой "Зимняя поддержка" через "Укрпочту" — единовременную помощь в размере 1000 грн. Но с начала запуска инициативы возник немалый ажиотаж и неразбериха с тем, как именно можно потратить эти средства.

"Укрпочта" объяснила, на что разрешено потратить 1000 грн помощи

Чтобы избежать недоразумений, генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в своем Telegram-канале еще раз объяснил ключевые правила расхода помощи.

На что разрешено тратить "зимнюю тысячу":

– оплата коммунальных услуг;

– оплата почтовых отправлений и получение посылок;

– подписка украинских газет и журналов;

– покупка лекарств и других товаров исключительно украинского производства, входящих в список программы;

– донать в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Также разрешено оплачивать наложенный платеж , но только в случае, если товары в посылке — украинского производства. Иными словами, если содержимое — украинское сало, оплатить можно. Если же это испанский хамон – помощь не действует.

"За украинское сало — да, а за испанский хамон — нет. Потому что помощь должна поддержать именно украинское производство", — пояснил Смелянский.

Оформить заявку на участие в программе "Зимняя поддержка" можно до 24 декабря . Подать ее можно как онлайн — через приложение "Действие", так и офлайн — в ближайшем отделении "Укрпочты".

После подачи заявки средства перечисляются на карточку "Национальный кэшбек". Заявку на ребенка могут подать родители или официальные опекуны.

