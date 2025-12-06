logo

BTC/USD

89603

ETH/USD

3031.9

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Украинское сало - да, хамон - нет: куда можно потратить 1000 грн "зимней поддержки" от "Укрпочты"
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинское сало - да, хамон - нет: куда можно потратить 1000 грн "зимней поддержки" от "Укрпочты"

Директор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, на что можно, а на что нельзя потратить выплату в рамках программы Зимняя поддержка.

6 декабря 2025, 14:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Более миллиона украинцев уже воспользовались программой "Зимняя поддержка" через "Укрпочту" — единовременную помощь в размере 1000 грн. Но с начала запуска инициативы возник немалый ажиотаж и неразбериха с тем, как именно можно потратить эти средства.

Украинское сало - да, хамон - нет: куда можно потратить 1000 грн "зимней поддержки" от "Укрпочты"

"Укрпочта" объяснила, на что разрешено потратить 1000 грн помощи

Чтобы избежать недоразумений, генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в своем Telegram-канале еще раз объяснил ключевые правила расхода помощи.

На что разрешено тратить "зимнюю тысячу":
– оплата коммунальных услуг;
– оплата почтовых отправлений и получение посылок;
– подписка украинских газет и журналов;
– покупка лекарств и других товаров исключительно украинского производства, входящих в список программы;
– донать в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Также разрешено оплачивать наложенный платеж , но только в случае, если товары в посылке — украинского производства. Иными словами, если содержимое — украинское сало, оплатить можно. Если же это испанский хамон – помощь не действует.

"За украинское сало — да, а за испанский хамон — нет. Потому что помощь должна поддержать именно украинское производство", — пояснил Смелянский.

Оформить заявку на участие в программе "Зимняя поддержка" можно до 24 декабря . Подать ее можно как онлайн — через приложение "Действие", так и офлайн — в ближайшем отделении "Укрпочты".

После подачи заявки средства перечисляются на карточку "Национальный кэшбек". Заявку на ребенка могут подать родители или официальные опекуны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще можно купить на средства "зимней поддержки".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости