Українцям заплатять за генератори: скільки можна отримати

Тривалі обмеження електропостачання показали, що оператори мобільного зв'язку не можуть надавати безперебійні послуги, коли немає світла. Українцям пропонують долучитися до розв'язання проблеми — вони можуть здавати в оренду свої генератори та отримувати відповідну плату.

Гривня. Ілюстративне фото

У Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що завдяки генераторам оператори живитимуть базові станції під час блекаутів, щоб українці могли викликати швидку чи написати рідним.

За умовами проєкту, власники генераторів потужністю від 7,2 кВт можуть здати його в оренду та отримати орієнтовно від 110 до 140 грн за годину.

“Наприклад, за 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1 320 грн, юридична — близько 1 720 грн”, — пояснили в Мінцифри.

У міністерстві пояснили, щоб долучитися до проєкту, потрібно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 33 63 28 (графік роботи: пн–пт з 9:00 до 18:00, субота-неділя — вихідні). Оператор підбере найближчу базову станцію до локації, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть контакти оператору. Далі оператор зв’яжеться із власником генератора, перевірить технічні можливості, домовиться про всі умови та укладе угоду.

Також наголосили, що власники надають генератор в оренду, але заправляють та обслуговують його самостійно. Оператор відповідає за технічне підключення до базової станції.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, де, за словами народної депутатки України Мар'яни Безуглої, буде тотальний блекаут. Вона порадила киянам виїхати з міста на зиму.



