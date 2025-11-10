Украинцам заплатят за генераторы: сколько можно получить

Длительные ограничения электроснабжения показали, что операторы мобильной связи не могут предоставлять бесперебойные услуги, когда света нет. Украинцам предлагают приобщиться к решению проблемы – они могут сдавать в аренду свои генераторы и получать соответствующую плату.

Гривна. Иллюстративное фото

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что благодаря генераторам операторы будут питать базовые станции во время блэкаутов, чтобы украинцы могли вызвать скорую или написать родным.

По условиям проекта владельцы генераторов мощностью от 7,2 кВт могут сдать его в аренду и получить ориентировочно от 110 до 140 грн в час.

"Например, за 12 часов работы питания базовой станции физическое лицо получит ориентировочно 1320 грн, юридическое — около 1720 грн", — пояснили в Минцифре.

В министерстве объяснили, чтобы присоединиться к проекту, нужно позвонить по телефону на бесплатную горячую линию по номеру 0 800 33 63 28 (график работы: пн–пт с 9:00 до 18:00, суббота-воскресенье — выходные). Оператор подберет ближайшую базовую станцию для локации, объяснит условия, рассчитает ориентировочную сумму оплаты и передаст контакты оператору. Далее оператор свяжется с владельцем генератора, проверит технические возможности, договорится обо всех условиях и заключит соглашение.

Также отметили, что владельцы предоставляют генератор в аренду, но заправляют и обслуживают его самостоятельно. Оператор отвечает за техническое подключение к базовой станции.

Напомним: портал "Комментарии" писал, где, по словам народной депутат Украины Марьяны Безуглой, будет тотальный блэкаут. Она посоветовала киевлянам уехать из города на зиму.



