Міграційні настрої українців у Польщі залишаються однією з найгарячіших тем. Останні дані Eurostat демонструють цікаву тенденцію. Попри розмови про масовий відтік, кількість зареєстрованих шукачів притулку у Польщі тримається на позначці близько 970 тисяч осіб, проте внутрішня динаміка свідчить, що значна частина громадян їде далі на Захід або розглядає інші варіанти. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи повернуться наші громадяни в Україну.

Біженці. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найближчі два-три роки повного повернення українців з Польщі не відбудеться. Навіть після завершення війни значна частина людей залишиться в ЄС через економічні та соціальні причини. До України насамперед повертатимуться ті, хто має житло, сімейні зв'язки та перспективи працевлаштування. Водночас багато громадян оберуть модель життя між двома країнами. Реалістичним виглядає сценарій поступового повернення частини українців, але не більшості. Демографічна та економічна ситуація в Україні стане ключовим фактором, який визначить масштаби цього процесу.

Чат-бот Gemini припускає, що масового повернення в Україну з Польщі найближчим роками чекати не варто. Безпековий фактор досі є вирішальним, і більшість мігрантів обирають інтеграцію в ЄС. Ті українці, які залишають Польщу, переважно переїжджають до Німеччини, де умови підтримки є значно привабливішими. Повернення відбуватиметься лише хвилями, коли розпочнеться масштабна відбудова інфраструктури та з'являться реальні державні програми підтримки репатріантів. До цього часу люди залишатимуться у безпечних регіонах Європи, створюючи там нове життя.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що повернення українців з Польщі безпосередньо залежатиме від трьох ключових умов: завершення активної фази війни, створення робочих місць з гідною оплатою в Україні та відновлення житлового фонду. Найімовірніше, додому повернуться ті, хто має міцні родинні зв'язки та власне житло, – орієнтовно 40-50% від нинішньої кількості. Решта або залишиться в Польщі, або мігрує до інших країн ЄС. Варто також враховувати, що з кожним роком перебування за кордоном інтеграційні процеси поглиблюються, а сподівання на повернення тануть. Тому українській владі слід уже зараз розробляти комплексні програми реінтеграції, інакше країна ризикує втратити ще мільйони своїх громадян.

Усі три чат-боти сходяться в головному: масового повернення українців з Польщі найближчими роками очікувати не варто. Основними причинами залишаються питання безпеки, економічні можливості в країнах ЄС та поступова інтеграція українців у європейське суспільство. Найімовірніше, до України повертатимуться насамперед ті громадяни, які мають житло, родину та перспективи працевлаштування. Водночас значна частина українців залишиться за кордоном або обере формат життя між Україною та країнами ЄС. Вирішальним фактором для масштабного повернення стане не лише завершення війни, а й здатність держави забезпечити безпечні умови життя, відновлення економіки та конкурентні можливості для роботи й розвитку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який сценарій може використати Москва через погіршення відносин між Україною та Польщею.



