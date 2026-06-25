Миграционные настроения украинцев в Польше остаются одной из самых горячих тем. Последние данные Eurostat демонстрируют любопытную тенденцию. Несмотря на разговоры о массовом оттоке, количество зарегистрированных искателей убежища в Польше держится на отметке около 970 тысяч человек, однако внутренняя динамика свидетельствует, что значительная часть граждан едет дальше на Запад или рассматривает другие варианты. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, вернутся ли наши граждане в Украину.

Беженцы. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что ближайшие два-три года полного возвращения украинцев из Польши не состоится. Даже после завершения войны значительная часть людей останется в ЕС по экономическим и социальным причинам. В Украину, прежде всего, будут возвращаться те, кто имеет жилье, семейные связи и перспективы трудоустройства. В то же время многие граждане выберут модель жизни между двумя странами. Реалистичным выглядит сценарий постепенного возвращения украинцев, но не большинства. Демографическая и экономическая ситуация в Украине станет ключевым фактором, определяющим масштабы этого процесса.

Чат-бот Gemini предполагает, что массового возвращения в Украину из Польши в ближайшие годы ждать не стоит. Безопасный фактор до сих пор является решающим, и большинство мигрантов выбирают интеграцию в ЕС. Те украинцы, которые покидают Польшу, преимущественно переезжают в Германию, где условия поддержки значительно привлекательнее. Возврат будет происходить только волнами, когда начнется масштабное восстановление инфраструктуры и появятся реальные государственные программы поддержки репатриантов. До этого времени люди будут оставаться в безопасных регионах Европы, создавая там новую жизнь.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что возвращение украинцев из Польши будет напрямую зависеть от трех ключевых условий: завершение активной фазы войны, создание рабочих мест с достойной оплатой в Украине и восстановление жилищного фонда. Вероятнее всего, домой вернутся те, кто имеет крепкие родственные связи и собственное жилье – ориентировочно 40-50% от нынешнего количества. Остальные либо останется в Польше, либо мигрируют в другие страны ЕС. Следует также учитывать, что с каждым годом пребывания за границей интеграционные процессы углубляются, а надежды на возвращение тают. Поэтому украинским властям следует уже сейчас разрабатывать комплексные программы реинтеграции, иначе страна рискует потерять еще миллионы своих граждан.

Все три чат-бота сходятся в главном: массового возвращения украинцев из Польши в ближайшие годы ожидать не стоит. Основными причинами остаются вопросы безопасности, экономические возможности в странах ЕС и постепенная интеграция украинцев в европейское общество. Скорее всего, в Украину будут возвращаться, прежде всего, граждане, имеющие жилье, семью и перспективы трудоустройства. В то же время, значительная часть украинцев останется за границей или выберет формат жизни между Украиной и странами ЕС. Решающим фактором для масштабного возвращения станет не только завершение войны, но способность государства обеспечить безопасные условия жизни, восстановление экономики и конкурентные возможности для работы и развития.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сценарий может использовать Москва из-за ухудшения отношений между Украиной и Польшей.



