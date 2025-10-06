logo_ukra

BTC/USD

125097

ETH/USD

4676.89

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Українцям сподіватися не варто: у Раді розповіли, чи спишуть борги за ЖКП після війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Українцям сподіватися не варто: у Раді розповіли, чи спишуть борги за ЖКП після війни

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, чи можуть списати борги за ЖКП та як ймовірно будуть розв'язувати цю проблему

6 жовтня 2025, 18:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Українці накопичили величезні борги за житлово-комунальні послуги. За даними “Опендатабот”, станом на середину вересня в Україні було відкрито 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги.

Українцям сподіватися не варто: у Раді розповіли, чи спишуть борги за ЖКП після війни

ЖКП. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Кучеренко ексклюзивно порталу “Коментарі” пояснив, як можна буде врегулювати питання боргів за ЖКП після війни та чи варто українцям сподіватися на повне списання. Народний депутат зауважив, що розбиратися у цих боргах потрібно буде дуже уважно. 

“Якщо просто всім списувати борги, то це буде повне порушення соціальної справедливості. У результаті ті, хто не платили, ті виграють, а ті, хто платили — ті в дурнях. Тому, я припускаю, що треба буде спеціальним авторитетним комісіям розбиратися з причинами цих неплатежів”, — пояснив Кучеренко. 

Народний депутат зауважив, якщо були дійсно поважні причини, приміром, боржники — переселенці, які вчасно не отримували виплати, то можливо, не списання, а проведення реструктуризації. 

Кучеренко зауважив, що є різні категорії споживачів — приміром, пенсіонери намагаються сплачувати за ЖКП стабільно. А, от якщо власники квартир у недешевих житлових комплексах накопичують борги, то це, за словами політика, “викликає, м'яко кажучи, занепокоєння”. 

Народний депутат підсумував, що наразі не розглядається можливість списання боргів за ЖКП. І при розв'язанні цієї проблеми, за його словами, буде непроста дискусія, адже “наші кредитори будуть однозначно нав'язувати свою позицію”. Однак, як наголосив народний депутат, головне, щоб рішення було справедливим. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що борги за ЖКП у Києві “вибиватимуть” колектори. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини