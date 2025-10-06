Українцям сподіватися не варто: у Раді розповіли, чи спишуть борги за ЖКП після війни

Українці накопичили величезні борги за житлово-комунальні послуги. За даними “Опендатабот”, станом на середину вересня в Україні було відкрито 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги.

ЖКП. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Кучеренко ексклюзивно порталу “Коментарі” пояснив, як можна буде врегулювати питання боргів за ЖКП після війни та чи варто українцям сподіватися на повне списання. Народний депутат зауважив, що розбиратися у цих боргах потрібно буде дуже уважно.

“Якщо просто всім списувати борги, то це буде повне порушення соціальної справедливості. У результаті ті, хто не платили, ті виграють, а ті, хто платили — ті в дурнях. Тому, я припускаю, що треба буде спеціальним авторитетним комісіям розбиратися з причинами цих неплатежів”, — пояснив Кучеренко.

Народний депутат зауважив, якщо були дійсно поважні причини, приміром, боржники — переселенці, які вчасно не отримували виплати, то можливо, не списання, а проведення реструктуризації.

Кучеренко зауважив, що є різні категорії споживачів — приміром, пенсіонери намагаються сплачувати за ЖКП стабільно. А, от якщо власники квартир у недешевих житлових комплексах накопичують борги, то це, за словами політика, “викликає, м'яко кажучи, занепокоєння”.

Народний депутат підсумував, що наразі не розглядається можливість списання боргів за ЖКП. І при розв'язанні цієї проблеми, за його словами, буде непроста дискусія, адже “наші кредитори будуть однозначно нав'язувати свою позицію”. Однак, як наголосив народний депутат, головне, щоб рішення було справедливим.






