Украинцам надеяться не стоит: в Раде рассказали, спишут ли долги за ЖКУ после войны

Украинцы накопили огромные долги по жилищно-коммунальным услугам. По данным "Опендатабот", по состоянию на середину сентября в Украине было открыто 788 507 исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги.

ЖКУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко эксклюзивно порталу "Комментарии" объяснил, как можно будет урегулировать вопрос долгов по ЖКУ после войны и стоит ли украинцам надеяться на полное списание. Народный депутат отметил, что разбираться в этих долгах нужно будет очень внимательно.

"Если просто всем списывать долги, то это будет полное нарушение социальной справедливости. В результате те, кто не платили, те выиграют, а те, кто платили – те в дураках. Поэтому, я предполагаю, что нужно будет специальным авторитетным комиссиям разбираться с причинами этих неплатежей", – пояснил Кучеренко.

Народный депутат отметил, если были действительно уважительные причины, например, должники — переселенцы, которые вовремя не получали выплаты, возможно, не списание, а проведение реструктуризации.

Кучеренко отметил, что есть разные категории потребителей – например, пенсионеры пытаются платить за ЖКУ стабильно. А вот если владельцы квартир в недешевых жилых комплексах накапливают долги, то это, по словам политика, "вызывает, мягко говоря, беспокойство".

Народный депутат подытожил, что пока не рассматривается возможность списания долгов за ЖКУ. И при решении этой проблемы, по его словам, будет непростая дискуссия, ведь "наши кредиторы будут однозначно навязывать свою позицию". Однако, как отметил народный депутат, главное, чтобы решение было справедливым.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что долги за ЖКУ в Киеве будут "выбивать" коллекторы.



