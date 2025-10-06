logo

Украинцам надеяться не стоит: в Раде рассказали, спишут ли долги за ЖКУ после войны
НОВОСТИ

Украинцам надеяться не стоит: в Раде рассказали, спишут ли долги за ЖКУ после войны

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, могут ли списать долги за ЖКУ и как вероятно будут решать эту проблему

6 октября 2025, 18:52
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинцы накопили огромные долги по жилищно-коммунальным услугам. По данным "Опендатабот", по состоянию на середину сентября в Украине было открыто 788 507 исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги.

Украинцам надеяться не стоит: в Раде рассказали, спишут ли долги за ЖКУ после войны

ЖКУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко эксклюзивно порталу "Комментарии" объяснил, как можно будет урегулировать вопрос долгов по ЖКУ после войны и стоит ли украинцам надеяться на полное списание. Народный депутат отметил, что разбираться в этих долгах нужно будет очень внимательно.

"Если просто всем списывать долги, то это будет полное нарушение социальной справедливости. В результате те, кто не платили, те выиграют, а те, кто платили – те в дураках. Поэтому, я предполагаю, что нужно будет специальным авторитетным комиссиям разбираться с причинами этих неплатежей", – пояснил Кучеренко.

Народный депутат отметил, если были действительно уважительные причины, например, должники — переселенцы, которые вовремя не получали выплаты, возможно, не списание, а проведение реструктуризации.

Кучеренко отметил, что есть разные категории потребителей – например, пенсионеры пытаются платить за ЖКУ стабильно. А вот если владельцы квартир в недешевых жилых комплексах накапливают долги, то это, по словам политика, "вызывает, мягко говоря, беспокойство".

Народный депутат подытожил, что пока не рассматривается возможность списания долгов за ЖКУ. И при решении этой проблемы, по его словам, будет непростая дискуссия, ведь "наши кредиторы будут однозначно навязывать свою позицию". Однако, как отметил народный депутат, главное, чтобы решение было справедливым.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что долги за ЖКУ в Киеве будут "выбивать" коллекторы.




