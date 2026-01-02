Українцям роздають по 1 500 гривень від держави: хто має встигнути подати заявку до 20 січня

Українські ветерани та ветеранки можуть отримувати 1 500 гривень від держави щоквартально. Кошти нараховують у межах програми "Ветеранський спорт", яка діє через застосунок Дія і спрямована на фізичне відновлення після служби. Втім, є важлива умова — заявку потрібно подати до 20 січня, інакше виплата цього кварталу згорить.

Гроші на спорт і відновлення: як ветеранам отримати 1 500 грн уже цього кварталу

Про можливість отримати кошти нагадали в Дії. Гроші дозволено витрачати виключно на спортивні та оздоровчі активності. Йдеться не про абстрактну допомогу, а про цільові витрати, які реально можна використати на підтримку фізичної форми.

На що дозволено витратити 1 500 гривень:

тренажерні зали;

басейни;

спортивні секції;

інші активні заняття.

Головна умова — заклад має працювати офіційно та мати коди MCC 7941 або MCC 7997. Перелік таких закладів достатньо широкий, тож у більшості міст проблем з використанням коштів не виникає.

Хто має право на виплату:

Щоб долучитися до програми, потрібно:

мати верифікований РНОКПП ;

мати статус УБД та/або особи з інвалідністю внаслідок війни ;

бути внесеним до Єдиного державного реєстру ветеранів війни ;

відкрити Дія.Картку в банку-учаснику програми.

Як подати заявку:

У застосунку Дія потрібно зайти в розділ "Сервіси", обрати "Ветеранський спорт", вказати Дія.Картку для зарахування коштів і підтвердити заявку. Процес займає кілька хвилин, але дедлайн — жорсткий.

Заявки приймаються з 1 по 20 число першого місяця кожного кварталу — у січні, квітні, липні та жовтні. Отримані кошти необхідно використати до кінця того ж кварталу.

Важливо: якщо гроші не витратити вчасно, вони повертаються державі, а участь у програмі припиняється до повторного подання заявки.

Програма стартувала ще у 2025 році та вже показала попит серед ветеранів. Це не одноразова акція, а регулярна можливість отримувати підтримку на спорт і відновлення.

Крім того, у січні 2026 року українці можуть розраховувати й на інші соцвиплати — зокрема, так звану "тисячу Зеленського" та 2 000 гривень на лікування для осіб 40+, про які повідомлення надходитимуть у Дію.

