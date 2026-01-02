Украинцам раздают по 1 500 гривен от государства: кто должен успеть подать заявку до 20 января

Украинские ветераны и ветеранки могут получать 1 500 гривен от государства ежеквартально . Денежные средства насчитывают в рамках программы "Ветеранский спорт" , которая действует через приложение Действие и направлена на физическое восстановление после службы. Впрочем, важное условие — заявку нужно подать до 20 января , иначе выплата этого квартала сгорит.

Деньги на спорт и восстановление: как ветеранам получить 1 500 грн уже в этом квартале

О возможности получения средств напомнили в Действии. Деньги разрешено тратить исключительно на спортивные и оздоровительные активности . Речь идет не об абстрактной помощи, а о целевых затратах, которые реально можно использовать в поддержку физической формы.

На что разрешено потратить 1500 гривен:

тренажерные залы;

бассейны;

спортивные секции;

другие активные занятия.

Главное условие – заведение должно работать официально и иметь коды MCC 7941 или MCC 7997 . Список таких заведений достаточно широк, поэтому в большинстве городов проблем с использованием средств не возникает.

Кто имеет право на выплату:

Чтобы присоединиться к программе, нужно:

иметь верифицированный РНОКПП ;

иметь статус УБД и/или лица с инвалидностью в результате войны ;

быть внесенным в Единый государственный реестр ветеранов войны ;

открыть Действие.Карту в банке-участнике программы.

Как подать заявку:

В приложении Действие нужно зайти в раздел "Сервисы" , выбрать "Ветеранский спорт" , указать Действие.Карту для зачисления средств и подтвердить заявку. Процесс занимает несколько минут, но дедлайн жесткий.

Заявки принимаются с 1 по 20 число первого месяца каждого квартала – в январе, апреле, июле и октябре. Полученные средства необходимо использовать до конца того же квартала .

Важно: если деньги не потратить вовремя, они возвращаются государству , а участие в программе прекращается до подачи заявки.

Программа стартовала еще в 2025 году и уже показала спрос среди ветеранов. Это не разовая акция, а регулярная возможность получать поддержку на спорт и восстановление.

Кроме того, в январе 2026 года украинцы могут рассчитывать и на другие соцвыплаты — в частности, так называемую тысячу Зеленского и 2 000 гривен на лечение для лиц 40 , о которых сообщения будут поступать в Действие.

