Украинцам раздают по 1 500 гривен от государства: кто должен успеть подать заявку до 20 января

Проніна Анна
Украинские ветераны и ветеранки могут получать 1 500 гривен от государства ежеквартально . Денежные средства насчитывают в рамках программы "Ветеранский спорт" , которая действует через приложение Действие и направлена на физическое восстановление после службы. Впрочем, важное условие — заявку нужно подать до 20 января , иначе выплата этого квартала сгорит.
О возможности получения средств напомнили в Действии. Деньги разрешено тратить исключительно на спортивные и оздоровительные активности . Речь идет не об абстрактной помощи, а о целевых затратах, которые реально можно использовать в поддержку физической формы.
На что разрешено потратить 1500 гривен:
тренажерные залы;
бассейны;
спортивные секции;
другие активные занятия.
Главное условие – заведение должно работать официально и иметь коды MCC 7941 или MCC 7997 . Список таких заведений достаточно широк, поэтому в большинстве городов проблем с использованием средств не возникает.
Кто имеет право на выплату:
Чтобы присоединиться к программе, нужно:
иметь верифицированный РНОКПП ;
иметь статус УБД и/или лица с инвалидностью в результате войны ;
быть внесенным в Единый государственный реестр ветеранов войны ;
открыть Действие.Карту в банке-участнике программы.
Как подать заявку:
В приложении Действие нужно зайти в раздел "Сервисы" , выбрать "Ветеранский спорт" , указать Действие.Карту для зачисления средств и подтвердить заявку. Процесс занимает несколько минут, но дедлайн жесткий.
Заявки принимаются с 1 по 20 число первого месяца каждого квартала – в январе, апреле, июле и октябре. Полученные средства необходимо использовать до конца того же квартала .
Важно: если деньги не потратить вовремя, они возвращаются государству , а участие в программе прекращается до подачи заявки.
Программа стартовала еще в 2025 году и уже показала спрос среди ветеранов. Это не разовая акция, а регулярная возможность получать поддержку на спорт и восстановление.
Кроме того, в январе 2026 года украинцы могут рассчитывать и на другие соцвыплаты — в частности, так называемую тысячу Зеленского и 2 000 гривен на лечение для лиц 40 , о которых сообщения будут поступать в Действие.
Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что размер алиментов в 2026 году увеличится.