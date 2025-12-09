Українцям нагадали про “новорічні” штрафи: у яких областях найбільше порушників

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Україні вже почали продавати ялинки, однак не всі новорічні дерева, які потрапляють на продаж, зрубані легально.
Новорічна ялинка. Ілюстративне фото
У ДП “Ліси України” розповіли про розміри штрафів за нелегальну вирубку. Зазначили, що розмір штрафу залежить від місця скоєння незаконної рубки новорічної ялинки та діаметра дерева у корі біля шийки кореня віком до 41 року:
до 10 см — 893 грн, у заповідниках 7,6 тис. грн;
10,1 — 14 см – 1,5 тис. грн, у заповідниках 13,3 тис. грн;
14,1 -18 см – понад 4 тис. грн, у заповідниках 34,7 тис. грн.
Також у держпідприємстві також закликали українців звертатися до правоохоронних органів, якщо помітили у продажу новорічні дерева без бирки або клейкої стрічки.
У ДП повідомили, що для охорони хвойних насаджень у різдвяно-новорічний період філіями ДП “Ліси України” сформовано 295 мобільних рейдових груп у склад яких входить майже 1000 осіб.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що штрафи за рекламу, які діють в Україні.