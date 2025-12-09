logo_ukra

Українцям нагадали про "новорічні" штрафи: у яких областях найбільше порушників
commentss НОВИНИ Всі новини

Українцям нагадали про “новорічні” штрафи: у яких областях найбільше порушників

Розміри штрафів за незаконну вирубку ялинок

9 грудня 2025, 21:07
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні вже почали продавати ялинки, однак не всі новорічні дерева, які потрапляють на продаж, зрубані легально. 

Українцям нагадали про “новорічні” штрафи: у яких областях найбільше порушників

Новорічна ялинка. Ілюстративне фото

У ДП “Ліси України” розповіли про розміри штрафів за нелегальну вирубку. Зазначили, що розмір штрафу залежить від місця скоєння незаконної рубки новорічної ялинки та діаметра дерева у корі біля шийки кореня віком до 41 року:

  • до 10 см — 893 грн, у заповідниках 7,6 тис. грн;

  • 10,1 — 14 см – 1,5 тис. грн, у заповідниках 13,3 тис. грн;

  • 14,1 -18 см – понад 4 тис. грн, у заповідниках 34,7 тис. грн.

“У грудні та січні штрафи вищі у три рази!!! У разі  істотної шкоди (від 30,2 тис. грн) від вирубки та збуту незаконно зрубаних дерев передбачено кримінальне покарання!”, — йдеться у повідомленні.

Також у держпідприємстві також закликали українців звертатися до правоохоронних органів, якщо помітили у продажу новорічні дерева без бирки або клейкої стрічки.

У ДП повідомили, що для охорони хвойних насаджень у різдвяно-новорічний період філіями ДП “Ліси України” сформовано 295 мобільних рейдових груп у склад яких входить майже 1000 осіб. 

“Рейдовими групами проведено 385 спільних рейдів, під час яких виявлено 34 випадки незаконних рубок хвойних дерев. Складено 28 адміністративних протоколів на суму понад 14 тис. грн. Найбільше порушень у Харківській, Волинській і Полтавській областях. У більшості інших регіонів порушень не виявлено, що свідчить про ефективні заходи з охорони хвойних насаджень у період підвищеного ризику”, — зазначили в ДП.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що штрафи за рекламу, які діють в Україні. 



Джерело: https://e-forest.gov.ua/z-kintsia-lystopada-dp-lisy-ukrainy-realizuvalo-ponad-17-tysiach-rizdvianykh-ialynok-na-sumu-3-5-mln-hrn/
