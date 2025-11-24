“Чорна п'ятниця”: продавців в Україні штрафують за рекламу знижок

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У Держпродспоживслужбі розповіли про порушення законодавства при рекламі знижок. Повідомили, що в Івано-Франківській області за 10 місяців 2025 року розглянуто 22 справи щодо порушень у рекламі знижок та винесено 22 рішення про накладення штрафів на суму 70 000 гривень.
Реклама. Ілюстративне фото
У службі попередили споживачів від маніпуляцій під час розпродажів. Також вказали, до яких маніпуляцій вдаються продавці.
Споживачів попередили, що у розпал знижок легко натрапити на шахраїв. Також порадили — якщо бачите дуже велику знижку на дорогий товар:
- перевірте інформацію про продавця (найменування, повну адресу, гарантійні зобов’язання, точну вартість, терміни доставки, характеристики товару тощо);
- перегляньте рейтинг та прочитайте відгуки;
- оберіть доставку кур’єром з оплатою готівкою або післяплату у поштовому відділенні.
