“Чорна п'ятниця”: продавців в Україні штрафують за рекламу знижок

У Держпродспоживслужбі розповіли про порушення законодавства при рекламі знижок. Повідомили, що в Івано-Франківській області за 10 місяців 2025 року розглянуто 22 справи щодо порушень у рекламі знижок та винесено 22 рішення про накладення штрафів на суму 70 000 гривень.

Реклама. Ілюстративне фото

У службі попередили споживачів від маніпуляцій під час розпродажів. Також вказали, до яких маніпуляцій вдаються продавці.

“Деякі магазини перед Чорною п’ятницею навмисно завищують ціни, а потім “знижують” їх, просто переклеюючи стікери з ціною. Популярні рекламні хитрощі — “1+1=3” — три речі за ціною двох, але вартість третьої вже закладена в ціну двох перших; “Купуй 4 шт. — 5-та в подарунок” — ситуація аналогічна. Через це ми часто купуємо навіть непотрібні речі”, — повідомили в Держпродспоживслужбі.

Споживачів попередили, що у розпал знижок легко натрапити на шахраїв. Також порадили — якщо бачите дуже велику знижку на дорогий товар:

- перевірте інформацію про продавця (найменування, повну адресу, гарантійні зобов’язання, точну вартість, терміни доставки, характеристики товару тощо);

- перегляньте рейтинг та прочитайте відгуки;

- оберіть доставку кур’єром з оплатою готівкою або післяплату у поштовому відділенні.

“Мовою реклами є державна мова. Використання термінів SALE, BLACK FRIDАY тощо можливе лише за наявності правового захисту відповідно до законодавства про охорону прав інтелектуальної власності”, — попередили у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про гучну рекламу військового підрозділу в Україні.



