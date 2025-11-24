logo_ukra

BTC/USD

88760

ETH/USD

2960.97

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини “Чорна п'ятниця”: продавців в Україні штрафують за рекламу знижок
commentss НОВИНИ Всі новини

“Чорна п'ятниця”: продавців в Україні штрафують за рекламу знижок

Продавці Івано-Франківщини сплатили 70 тис. грн штрафів за порушення реклами знижок

24 листопада 2025, 20:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Держпродспоживслужбі розповіли про порушення законодавства при рекламі знижок. Повідомили, що в Івано-Франківській області за 10 місяців 2025 року розглянуто 22 справи щодо порушень у рекламі знижок та винесено 22 рішення про накладення штрафів на суму 70 000 гривень. 

“Чорна п'ятниця”: продавців в Україні штрафують за рекламу знижок

Реклама. Ілюстративне фото

У службі попередили споживачів від маніпуляцій під час розпродажів. Також вказали, до яких маніпуляцій вдаються продавці. 

“Деякі магазини перед Чорною п’ятницею навмисно завищують ціни, а потім “знижують” їх, просто переклеюючи стікери з ціною. Популярні рекламні хитрощі — “1+1=3” — три речі за ціною двох, але вартість третьої вже закладена в ціну двох перших; “Купуй 4 шт. — 5-та в подарунок” — ситуація аналогічна. Через це ми часто купуємо навіть непотрібні речі”, — повідомили в Держпродспоживслужбі. 

Споживачів попередили, що у розпал знижок легко натрапити на шахраїв. Також порадили — якщо бачите дуже велику знижку на дорогий товар:

- перевірте інформацію про продавця (найменування, повну адресу, гарантійні зобов’язання, точну вартість, терміни доставки, характеристики товару тощо);

- перегляньте рейтинг та прочитайте відгуки;

- оберіть доставку кур’єром з оплатою готівкою або післяплату у поштовому відділенні.

“Мовою реклами є державна мова. Використання термінів SALE, BLACK FRIDАY тощо можливе лише за наявності правового захисту відповідно до законодавства про охорону прав інтелектуальної власності”, — попередили у Держпродспоживслужбі. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про гучну рекламу військового підрозділу в Україні. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://dpss.gov.ua/news/chorna-piatnytsia-70-tysiach-hryven-shtrafiv-za-porushennia-reklamy-znyzhok-splatyly-tsohorich-prodavtsi-ivano-frankivshchyny
Теги:

Новини

Всі новини