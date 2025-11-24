logo

BTC/USD

88760

ETH/USD

2960.97

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека "Черная пятница": продавцов в Украине штрафуют за рекламу скидок
commentss НОВОСТИ Все новости

"Черная пятница": продавцов в Украине штрафуют за рекламу скидок

Продавцы Ивано-Франковской области уплатили 70 тыс. грн штрафов за нарушение рекламы скидок

24 ноября 2025, 20:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Госпродпотребслужбе рассказали о нарушении законодательства при рекламе скидок. Сообщили, что в Ивано-Франковской области за 10 месяцев 2025 года рассмотрено 22 дела о нарушениях в рекламе скидок и вынесено 22 решения о наложении штрафов на сумму 70 000 гривен.

"Черная пятница": продавцов в Украине штрафуют за рекламу скидок

Реклама. Иллюстративное фото

В службе предупредили потребителей от манипуляций при распродажах. Также указали, к каким манипуляциям прибегают продавцы.

"Некоторые магазины перед Черной пятницей намеренно завышают цены, а затем "снижают" их, просто переклеивая стикеры с ценой. Популярные рекламные уловки — "1 1=3" — три вещи по цене двух, но стоимость третьей уже заложена в цену двух первых; "Покупай 4 шт. — 5-ая в подарок" — ситуация аналогичная. Поэтому мы часто покупаем даже ненужные вещи", — сообщили в Госпродпотребслужбе.

Потребителей предупредили, что в разгар скидок легко встретить мошенников. Также посоветовали – если видите очень большую скидку на дорогой товар:

- проверьте информацию о продавце (наименование, полный адрес, гарантийные обязательства, точную стоимость, сроки доставки, характеристики товара и т.п.);

- просмотрите рейтинг и прочтите отзывы;

- выберите доставку курьером с оплатой наличных денег или наложенный платеж в почтовом отделении.

"Языком рекламы является государственный язык. Использование терминов SALE, BLACK FRIDАY и т.п. возможно только при наличии правовой защиты в соответствии с законодательством об охране прав интеллектуальной собственности", — предупредили в Госпродпотребслужбе.

Напомним: портал "Комментарии" писал о громкой рекламе военного подразделения в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dpss.gov.ua/news/chorna-piatnytsia-70-tysiach-hryven-shtrafiv-za-porushennia-reklamy-znyzhok-splatyly-tsohorich-prodavtsi-ivano-frankivshchyny
Теги:

Новости

Все новости