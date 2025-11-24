"Черная пятница": продавцов в Украине штрафуют за рекламу скидок

В Госпродпотребслужбе рассказали о нарушении законодательства при рекламе скидок. Сообщили, что в Ивано-Франковской области за 10 месяцев 2025 года рассмотрено 22 дела о нарушениях в рекламе скидок и вынесено 22 решения о наложении штрафов на сумму 70 000 гривен.

Реклама. Иллюстративное фото

В службе предупредили потребителей от манипуляций при распродажах. Также указали, к каким манипуляциям прибегают продавцы.

"Некоторые магазины перед Черной пятницей намеренно завышают цены, а затем "снижают" их, просто переклеивая стикеры с ценой. Популярные рекламные уловки — "1 1=3" — три вещи по цене двух, но стоимость третьей уже заложена в цену двух первых; "Покупай 4 шт. — 5-ая в подарок" — ситуация аналогичная. Поэтому мы часто покупаем даже ненужные вещи", — сообщили в Госпродпотребслужбе.

Потребителей предупредили, что в разгар скидок легко встретить мошенников. Также посоветовали – если видите очень большую скидку на дорогой товар:

- проверьте информацию о продавце (наименование, полный адрес, гарантийные обязательства, точную стоимость, сроки доставки, характеристики товара и т.п.);

- просмотрите рейтинг и прочтите отзывы;

- выберите доставку курьером с оплатой наличных денег или наложенный платеж в почтовом отделении.

"Языком рекламы является государственный язык. Использование терминов SALE, BLACK FRIDАY и т.п. возможно только при наличии правовой защиты в соответствии с законодательством об охране прав интеллектуальной собственности", — предупредили в Госпродпотребслужбе.

