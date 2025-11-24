"Черная пятница": продавцов в Украине штрафуют за рекламу скидок

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Госпродпотребслужбе рассказали о нарушении законодательства при рекламе скидок. Сообщили, что в Ивано-Франковской области за 10 месяцев 2025 года рассмотрено 22 дела о нарушениях в рекламе скидок и вынесено 22 решения о наложении штрафов на сумму 70 000 гривен.
Реклама. Иллюстративное фото
В службе предупредили потребителей от манипуляций при распродажах. Также указали, к каким манипуляциям прибегают продавцы.
Потребителей предупредили, что в разгар скидок легко встретить мошенников. Также посоветовали – если видите очень большую скидку на дорогой товар:
- проверьте информацию о продавце (наименование, полный адрес, гарантийные обязательства, точную стоимость, сроки доставки, характеристики товара и т.п.);
- просмотрите рейтинг и прочтите отзывы;
- выберите доставку курьером с оплатой наличных денег или наложенный платеж в почтовом отделении.
