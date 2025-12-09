Украинцам напомнили о "новогодних" штрафах: в каких областях больше всего нарушителей

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Украине уже начали продавать елки, однако не все новогодние деревья, которые попадают на продажу, срублены легально.
В ГП "Леса Украины" рассказали о размерах штрафов за нелегальную вырубку. Отметили, что размер штрафа зависит от места совершения незаконной рубки новогодней елки и диаметра дерева в коре у шейки корня в возрасте до 41 года:
до 10 см – 893 грн, в заповедниках 7,6 тыс. грн;
10,1 – 14 см – 1,5 тыс. грн, в заповедниках 13,3 тыс. грн;
14,1 –18 см – свыше 4 тыс. грн, в заповедниках 34,7 тыс. грн.
Также в госпредприятии также призвали украинцев обращаться в правоохранительные органы, если заметили в продаже новогодние деревья без бирки или клейкой ленты.
В ГП сообщили, что для охраны хвойных насаждений в рождественско-новогодний период филиалами ГП "Леса Украины" сформировано 295 мобильных рейдовых групп, в состав которых входит почти 1000 человек.
