Украинцам напомнили о "новогодних" штрафах: в каких областях больше всего нарушителей
Украинцам напомнили о "новогодних" штрафах: в каких областях больше всего нарушителей

Размеры штрафов за незаконную вырубку елок

9 декабря 2025, 21:07
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине уже начали продавать елки, однако не все новогодние деревья, которые попадают на продажу, срублены легально.

Новогодняя елка. Иллюстративное фото

В ГП "Леса Украины" рассказали о размерах штрафов за нелегальную вырубку. Отметили, что размер штрафа зависит от места совершения незаконной рубки новогодней елки и диаметра дерева в коре у шейки корня в возрасте до 41 года:

  • до 10 см – 893 грн, в заповедниках 7,6 тыс. грн;

  • 10,1 – 14 см – 1,5 тыс. грн, в заповедниках 13,3 тыс. грн;

  • 14,1 –18 см – свыше 4 тыс. грн, в заповедниках 34,7 тыс. грн.

"В декабре и январе штрафы выше в три раза!!! В случае существенного ущерба (от 30,2 тыс. грн) от вырубки и сбыта незаконно срубленных деревьев предусмотрено уголовное наказание!", — говорится в сообщении.

Также в госпредприятии также призвали украинцев обращаться в правоохранительные органы, если заметили в продаже новогодние деревья без бирки или клейкой ленты.

В ГП сообщили, что для охраны хвойных насаждений в рождественско-новогодний период филиалами ГП "Леса Украины" сформировано 295 мобильных рейдовых групп, в состав которых входит почти 1000 человек.

"Рейдовыми группами проведено 385 совместных рейдов, во время которых выявлено 34 случая незаконных рубок хвойных деревьев. Составлено 28 административных протоколов на сумму свыше 14 тыс. грн. Наибольшее количество нарушений в Харьковской, Волынской и Полтавской областях. В большинстве других регионов нарушений не выявлено, что свидетельствует об эффективности риска”, — отметили в ГП.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что действующие в Украине штрафы за рекламу.



Источник: https://e-forest.gov.ua/z-kintsia-lystopada-dp-lisy-ukrainy-realizuvalo-ponad-17-tysiach-rizdvianykh-ialynok-na-sumu-3-5-mln-hrn/
