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Українцям готують жорсткі штрафи: за що каратимуть

Прем’єрка Свириденко розповіла про нові рішення щодо посилення безпеки дорожнього руху

8 червня 2026, 20:02
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Кречмаровская Наталия

Днями в Києві сталася жахлива ДТП — автомобіль на великій швидкості в’їхав у підземний перехід. Внаслідок аварії загинули чотири людини. 

Українцям готують жорсткі штрафи: за що каратимуть

Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел

За даними Патрульної поліції, за січень-квітень 2026 року в Україні трапилось 5947 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими та загиблими. У таких ДТП загинуло 665 осіб. Травми отримали 7488 людей.

У Кабінеті міністрів України звернули увагу на проблеми з безпекою на дорогах. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що обговорила з міністром внутрішніх справ ситуацію з безпекою дорожнього руху. 

За її словами, уряд готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах, зокрема:

  • посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;

  • жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження;

  • удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;

  • законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

“Фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства. Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися”, — резюмувала прем’єр-міністр.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, в Україні можуть встановити великі штрафи за здачу в оренду житла без відповідного договору. Таким чином планують вивести орендодавців “з тіні”. Така ініціатива вже викликала чимало критики — портал “Коментарі” з’ясував, які проблеми вбачають фахівці. 

Народна депутатка Олена Шуляк зазначила, що в Україні можуть встановити великі штрафи для орендодавців, які залишаться “в тіні”.




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Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/2696
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