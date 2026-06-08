Українцям готують жорсткі штрафи: за що каратимуть

Днями в Києві сталася жахлива ДТП — автомобіль на великій швидкості в’їхав у підземний перехід. Внаслідок аварії загинули чотири людини.

Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел

За даними Патрульної поліції, за січень-квітень 2026 року в Україні трапилось 5947 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими та загиблими. У таких ДТП загинуло 665 осіб. Травми отримали 7488 людей.

У Кабінеті міністрів України звернули увагу на проблеми з безпекою на дорогах. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що обговорила з міністром внутрішніх справ ситуацію з безпекою дорожнього руху.

За її словами, уряд готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах, зокрема:

посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;

жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження;

удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;

законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

“Фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства. Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися”, — резюмувала прем’єр-міністр.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, в Україні можуть встановити великі штрафи за здачу в оренду житла без відповідного договору. Таким чином планують вивести орендодавців “з тіні”. Така ініціатива вже викликала чимало критики — портал “Коментарі” з’ясував, які проблеми вбачають фахівці.

Народна депутатка Олена Шуляк зазначила, що в Україні можуть встановити великі штрафи для орендодавців, які залишаться “в тіні”.



