logo_ukra

BTC/USD

71880

ETH/USD

2231.63

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Українцям готують нові драконівські штрафи: зміни будуть шокуючими
commentss НОВИНИ Всі новини

Українцям готують нові драконівські штрафи: зміни будуть шокуючими

Орендодавцем можуть встановити драконівські штрафи: що не так з ініціативою

8 квітня 2026, 21:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні можуть встановити великі штрафи за здачу в оренду житла без відповідного договору. Таким чином планують вивести орендодавців “з тіні”. Така ініціатива вже викликала чимало критики — портал “Коментарі” з’ясував, які проблеми вбачають фахівці. 

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Українці повинні сплачувати податок на прибуток, однак орендодавці часто уникають таких сплат. Держава неодноразово намагалась вивести ринок оренди “з тіні” — зараз триває обговорення нових правил для орендодавців. Варто зазначити, що остаточні рішення не ухвалені. А розмір податку на прибуток у 2026 році, отриманий від оренди житла становить 23%. 

Народна депутатка Олена Шуляк зазначила, що в Україні можуть встановити великі штрафи для орендодавців, які залишаться “в тіні”, пише видання “Обоз”.

“Коли ти будеш розуміти, що можеш отримати високий штраф, ти подумаєш і краще зареєструєш договір оренди", – пояснила народна депутатка.

Також вона впевнена, що нові правила та легальна здача в оренду будуть вигідні самим орендодавцям — їхній дохід стане білим, спростить роботу з банками. Також можуть встановити мінімальний термін для довгострокових договорів на рівні 3-х років.

Народна депутатка Анна Скороход розповіла своє бачення податку на оренду нерухомості.

“Розглянемо, як платять податок на прибуток, до прикладу, на звичайному підприємстві: є витрати на виробництво, на комунальні платежі, на оренду, на зарплати. І тільки потім вираховується чистий прибуток. А як можна стягувати 23% з орендної плати, не враховуючи вкладення людей у квартиру перед тим, як її здати в оренду?”, — пояснила народна депутатка. 

Політик переконана, що ці витрати логічно мали б враховуватися перед тим, як оподатковувати ваш начебто "прибуток".

“І ще велике питання: чи взагалі є той прибуток, зважаючи на сьогоднішні ціни на квадратні метри? Також постає питання: а як рахується амортизація у випадку оренди? Люди зробили новий ремонт, вклали кошти. У квартирі пожили три-п'ять років орендарі – квартира вже не коштує тих грошей, яких вона коштувала до цього”, — зазначила вона. 

Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко вказав на відсутність законодавчих та нормативних документів, які б загалом регулювали ринок оренди в Україні. Не вирішують питання навіть документів на будинки та землю.

“Закону про оренду немає, закону про муніципальне чи соціальне житло немає, документів на багатоквартирний будинок і землю під них теж немає, зате штрафи за оренду нерухомості є. Країна Лімонія, бл*ть, суцільна чемоданія”, — дав він свою оцінку ініціативи. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українці платитимуть податки навіть без реєстрації ФОП. Нардеп Юрчишин про законодавчі ініціативи.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини