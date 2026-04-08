Українцям готують нові драконівські штрафи: зміни будуть шокуючими

В Україні можуть встановити великі штрафи за здачу в оренду житла без відповідного договору. Таким чином планують вивести орендодавців “з тіні”. Така ініціатива вже викликала чимало критики — портал “Коментарі” з’ясував, які проблеми вбачають фахівці.

Українці повинні сплачувати податок на прибуток, однак орендодавці часто уникають таких сплат. Держава неодноразово намагалась вивести ринок оренди “з тіні” — зараз триває обговорення нових правил для орендодавців. Варто зазначити, що остаточні рішення не ухвалені. А розмір податку на прибуток у 2026 році, отриманий від оренди житла становить 23%.

Народна депутатка Олена Шуляк зазначила, що в Україні можуть встановити великі штрафи для орендодавців, які залишаться “в тіні”, пише видання “Обоз”.

“Коли ти будеш розуміти, що можеш отримати високий штраф, ти подумаєш і краще зареєструєш договір оренди", – пояснила народна депутатка.

Також вона впевнена, що нові правила та легальна здача в оренду будуть вигідні самим орендодавцям — їхній дохід стане білим, спростить роботу з банками. Також можуть встановити мінімальний термін для довгострокових договорів на рівні 3-х років.

Народна депутатка Анна Скороход розповіла своє бачення податку на оренду нерухомості.

“Розглянемо, як платять податок на прибуток, до прикладу, на звичайному підприємстві: є витрати на виробництво, на комунальні платежі, на оренду, на зарплати. І тільки потім вираховується чистий прибуток. А як можна стягувати 23% з орендної плати, не враховуючи вкладення людей у квартиру перед тим, як її здати в оренду?”, — пояснила народна депутатка.

Політик переконана, що ці витрати логічно мали б враховуватися перед тим, як оподатковувати ваш начебто "прибуток".

“І ще велике питання: чи взагалі є той прибуток, зважаючи на сьогоднішні ціни на квадратні метри? Також постає питання: а як рахується амортизація у випадку оренди? Люди зробили новий ремонт, вклали кошти. У квартирі пожили три-п'ять років орендарі – квартира вже не коштує тих грошей, яких вона коштувала до цього”, — зазначила вона.

Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко вказав на відсутність законодавчих та нормативних документів, які б загалом регулювали ринок оренди в Україні. Не вирішують питання навіть документів на будинки та землю.

“Закону про оренду немає, закону про муніципальне чи соціальне житло немає, документів на багатоквартирний будинок і землю під них теж немає, зате штрафи за оренду нерухомості є. Країна Лімонія, бл*ть, суцільна чемоданія”, — дав він свою оцінку ініціативи.

