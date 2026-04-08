Украинцам готовят новые драконовские штрафы: изменения будут шокирующими
Украинцам готовят новые драконовские штрафы: изменения будут шокирующими

Арендодателям могут установить драконовские штрафы: что не так с инициативой

8 апреля 2026, 21:06
Кречмаровская Наталия

В Украине могут быть установлены большие штрафы за сдачу в аренду жилья без соответствующего договора. Таким образом планируют вывести арендодателей "из тени". Такая инициатива уже вызвала немало критики — портал "Комментарии" выяснил, какие проблемы видят специалисты.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Украинцы должны платить налог на прибыль, однако арендодатели часто избегают таких уплат. Государство неоднократно пыталось вывести рынок аренды "из тени" — сейчас идет обсуждение новых правил для арендодателей. Следует отметить, что окончательные решения не приняты. А размер налога на прибыль в 2026 году, полученный от аренды жилья, составляет 23%.

Народная депутат Елена Шуляк отметила, что в Украине могут установить большие штрафы для арендодателей, которые останутся "в тени", пишет издание "Обоз".

"Когда ты будешь понимать, что можешь получить высокий штраф, ты подумаешь и лучше зарегистрируешь договор аренды", – объяснила депутат.

Также она уверена, что новые правила и легальная сдача в аренду будут выгодны самим арендодателям – их доход станет белым, упростит работу с банками. Также могут установить минимальный срок долгосрочных договоров на уровне 3-х лет.

Народная депутат Анна Скороход рассказала свое видение налога на аренду недвижимости.

"Рассмотрим, как платят налог на прибыль, к примеру, на обычном предприятии: есть затраты на производство, на коммунальные платежи, на аренду, на зарплаты. И только потом высчитывается чистая прибыль. А как можно взимать 23% с арендной платы, не учитывая вложения людей в квартиру перед тем, как ее сдать в аренду?", — отметила народная депутат.

Политик убеждена, что эти расходы логически должны учитываться перед тем, как облагать вашу вроде бы "прибыль".

"И еще большой вопрос: есть ли вообще та прибыль, учитывая сегодняшние цены на квадратные метры? Также встает вопрос: а как считается амортизация в случае аренды? Люди сделали новый ремонт, вложили средства. В квартире пожили три-пять лет арендаторы — квартира уже не стоит тех денег, которых она стоила до этого", — рассказала она.

Учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко указал на отсутствие законодательных и нормативных документов, которые в целом регулировали бы рынок аренды в Украине. Не решают вопросы даже документы на дома и землю.

"Закона об аренде нет, закона о муниципальном или социальном жилье нет, документов на многоквартирный дом и землю под них тоже нет, зато штрафы за аренду недвижимости есть. Страна Лимония, бл*ть, сплошная чемодания", — дал он свою оценку инициативе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы будут платить налоги даже без регистрации ФЛП. Нардеп Юрчишин о законодательных инициативах.




