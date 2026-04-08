Украинцам готовят новые драконовские штрафы: изменения будут шокирующими

В Украине могут быть установлены большие штрафы за сдачу в аренду жилья без соответствующего договора. Таким образом планируют вывести арендодателей "из тени". Такая инициатива уже вызвала немало критики — портал "Комментарии" выяснил, какие проблемы видят специалисты.

Украинцы должны платить налог на прибыль, однако арендодатели часто избегают таких уплат. Государство неоднократно пыталось вывести рынок аренды "из тени" — сейчас идет обсуждение новых правил для арендодателей. Следует отметить, что окончательные решения не приняты. А размер налога на прибыль в 2026 году, полученный от аренды жилья, составляет 23%.

Народная депутат Елена Шуляк отметила, что в Украине могут установить большие штрафы для арендодателей, которые останутся "в тени", пишет издание "Обоз".

"Когда ты будешь понимать, что можешь получить высокий штраф, ты подумаешь и лучше зарегистрируешь договор аренды", – объяснила депутат.

Также она уверена, что новые правила и легальная сдача в аренду будут выгодны самим арендодателям – их доход станет белым, упростит работу с банками. Также могут установить минимальный срок долгосрочных договоров на уровне 3-х лет.

Народная депутат Анна Скороход рассказала свое видение налога на аренду недвижимости.

"Рассмотрим, как платят налог на прибыль, к примеру, на обычном предприятии: есть затраты на производство, на коммунальные платежи, на аренду, на зарплаты. И только потом высчитывается чистая прибыль. А как можно взимать 23% с арендной платы, не учитывая вложения людей в квартиру перед тем, как ее сдать в аренду?", — отметила народная депутат.

Политик убеждена, что эти расходы логически должны учитываться перед тем, как облагать вашу вроде бы "прибыль".

"И еще большой вопрос: есть ли вообще та прибыль, учитывая сегодняшние цены на квадратные метры? Также встает вопрос: а как считается амортизация в случае аренды? Люди сделали новый ремонт, вложили средства. В квартире пожили три-пять лет арендаторы — квартира уже не стоит тех денег, которых она стоила до этого", — рассказала она.

Учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко указал на отсутствие законодательных и нормативных документов, которые в целом регулировали бы рынок аренды в Украине. Не решают вопросы даже документы на дома и землю.

"Закона об аренде нет, закона о муниципальном или социальном жилье нет, документов на многоквартирный дом и землю под них тоже нет, зато штрафы за аренду недвижимости есть. Страна Лимония, бл*ть, сплошная чемодания", — дал он свою оценку инициативе.

