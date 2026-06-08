Украинцам готовят жесткие штрафы: за что будут наказывать

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Кречмаровская Наталия
На днях в Киеве произошло ужасное ДТП — автомобиль на большой скорости въехал в подземный переход. В результате аварии погибли четыре человека.
Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников
По данным Патрульной полиции, за январь-апрель 2026 года в Украине произошло 5947 ДТП с пострадавшими и погибшими. В таких ДТП погибли 665 человек. Травмы получили 7488 человек.
В Кабинете Министров Украины обратили внимание на проблемы с безопасностью на дорогах. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что обсудила с министром внутренних дел ситуацию с безопасностью дорожного движения.
По ее словам, правительство готовит комплекс решений, направленных на снижение аварийности и усиление дисциплины на дорогах.
усиление ответственности за систематические нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости;
более жесткие санкции для водителей, систематически превышающих установленные ограничения;
усовершенствование системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;
законодательное урегулирование использования лёгкого персонального электротранспорта.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине могут установить большие штрафы за сдачу в аренду жилья без соответствующего договора. Таким образом планируют вывести арендодателей из тени. Такая инициатива уже вызвала немало критики — портал "Комментарии" выяснил, какие проблемы видят специалисты.
Народная депутат Елена Шуляк отметила, что в Украине могут установить большие штрафы для арендодателей, которые останутся "в тени".