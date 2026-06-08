logo

BTC/USD

63453

ETH/USD

1682.93

USD/UAH

44.51

EUR/UAH

51.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Украинцам готовят жесткие штрафы: за что будут наказывать
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам готовят жесткие штрафы: за что будут наказывать

Премьер Свириденко рассказала о новых решениях по усилению безопасности дорожного движения

8 июня 2026, 20:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На днях в Киеве произошло ужасное ДТП — автомобиль на большой скорости въехал в подземный переход. В результате аварии погибли четыре человека.

Украинцам готовят жесткие штрафы: за что будут наказывать

Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников

По данным Патрульной полиции, за январь-апрель 2026 года в Украине произошло 5947 ДТП с пострадавшими и погибшими. В таких ДТП погибли 665 человек. Травмы получили 7488 человек.

В Кабинете Министров Украины обратили внимание на проблемы с безопасностью на дорогах. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что обсудила с министром внутренних дел ситуацию с безопасностью дорожного движения.

По ее словам, правительство готовит комплекс решений, направленных на снижение аварийности и усиление дисциплины на дорогах.

  • усиление ответственности за систематические нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости;

  • более жесткие санкции для водителей, систематически превышающих установленные ограничения;

  • усовершенствование системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;

  • законодательное урегулирование использования лёгкого персонального электротранспорта.

"Финальные решения должны учитывать предложения общества. Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться", — резюмировала премьер-министр.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине могут установить большие штрафы за сдачу в аренду жилья без соответствующего договора. Таким образом планируют вывести арендодателей из тени. Такая инициатива уже вызвала немало критики — портал "Комментарии" выяснил, какие проблемы видят специалисты.

Народная депутат Елена Шуляк отметила, что в Украине могут установить большие штрафы для арендодателей, которые останутся "в тени".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/svyrydenkoy/2696
Теги:

Новости

Все новости