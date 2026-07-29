У 2026 році українське суспільство, попри зовнішню єдність перед загрозою, дедалі чіткіше ділиться лініями внутрішніх розколів. Якщо на початку повномасштабного вторгнення суспільний договір тримався на консенсусі виживання, то тепер на перший план виходить питання, які не мають однозначної відповіді. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, яке питання найбільше розколює українців у 2026 році.

Україна. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що саме питання мобілізації та її правил є головною темою, яка сьогодні найбільше розділяє українців.

На суспільні настрої впливають кілька чинників:

тривалість війни та втома населення;

нестача людських ресурсів для армії;

дискусії про справедливість мобілізації;

довіра до державних інституцій;

економічні труднощі та невизначеність майбутнього.

Соціологічні дослідження свідчать, що українці зберігають готовність підтримувати державу, але дедалі частіше очікують прозорих правил, рівності перед законом і зрозумілих рішень влади. Саме питання справедливості сьогодні стає важливішим за політичні симпатії.

Чат-бот Gemini припускає, що у 2026 році головним питанням, що викликає дискусії в українському суспільстві, є справедливість розподілу тягаря війни та межі можливих компромісів для її завершення.

Чинники впливу:

Тривалість бойових дій та високий рівень психологічної втоми.

Проблеми у системі мобілізації та брак відчуття рівності обов'язків.

Зовнішній тиск щодо перемовин і умов майбутньої безпеки.

Запити громадян зміщуються від загальних закликів до вимог конкретної внутрішньої справедливості. Більшість людей розуміє потребу захищати державу, проте негативно сприймає зловживання та відсутність чітких термінів служби. Виникає напруга між фронтом і тилом, адже відчуття нерівності підриває суспільну довіру.

Чат-бот Grok гадає, що питання територіальних поступок і формату миру залишиться головним розломним у 2026-му і, ймовірно, наступного року. Суспільство не піде на капітуляцію, але втома наростатиме. Якщо Захід не запропонує переконливих гарантій безпеки, частка готових до важких компромісів може поступово збільшитися. Водночас більшість і далі відкидатиме будь-яку домовленість, що виглядатиме як здача суверенітету. Розкол не стане катастрофічним, бо зовнішній ворог залишається сильнішим об’єднуючим фактором. Проте політикам доведеться дуже обережно балансувати між реалізмом і принципами, інакше внутрішня напруга зростатиме.

Усі три чат-боти сходяться в одному: головний виклик для України у 2026 році — не втрата єдності, а пошук справедливих рішень в умовах затяжної війни. Водночас вони по-різному визначають головне джерело суспільного розколу. ChatGPT і Gemini акцентують на мобілізації, рівності обов'язків та довірі до держави, тоді як Grok вважає ключовою темою можливі територіальні компроміси та умови майбутнього миру. Спільним для всіх прогнозів є висновок, що прозорість рішень влади, справедливість і збереження довіри суспільства стануть визначальними чинниками внутрішньої стабільності України.

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