Чи посиплеться РФ через війну в Україні: які проблеми будуть у ворога у 2027 році

Повномасштабна війна дедалі сильніше впливає на російську економіку, державні фінанси та технологічний розвиток. Відкриті дані міжнародних організацій свідчать, що навіть за відсутності різкого економічного обвалу накопичуються структурні проблеми, які буде дедалі важче компенсувати. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які головні проблеми виникнуть у РФ у 2027 році через війну в Україні.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що головними викликами для РФ у 2027 році можуть стати: зростання витрат на війну та бюджетний дефіцит; посилення кадрової кризи через мобілізацію і демографічні втрати; технологічне відставання через санкції; погіршення стану енергетичної галузі та логістики; збільшення внутрішнього навантаження на регіони і соціальну сферу. Додатковим фактором залишатиметься необхідність фінансувати відновлення пошкодженої інфраструктури після українських ударів.

Чат-бот Gemini припускає, що головними факторами деградації стануть вичерпання бюджетних резервів, технологічна ізоляція та гострий дефіцит робочої сили. Переорієнтація економіки на воєнні рейки зумовлює падіння цивільного виробництва. Мобілізація та еміграція фахівців суттєво обмежують ринок праці. Водночас високі відсоткові ставки роблять цивільне кредитування недоступним, а скорочення доходів від експорту енергоносіїв позбавляє уряд можливості покривати бюджетний дефіцит.

Чат-бот Deepseek зазначає, що, по-перше, це економічна стагнація на тлі гіпертрофованих військових витрат. Мінекономрозвитку РФ суттєво погіршило прогнози зростання ВВП на 2027 рік. Водночас дефіцит бюджету зростає, а майже половина всіх витрат іде на війну. Економіка фактично перейшла від застою до падіння.

По-друге, демографічна криза набуває загрозливих обрисів. Російська економіка може недорахуватися від 2 до 4 млн працівників через скорочення робочої сили.

Народжуваність впала до дворічного мінімуму. За прогнозами, до 2050 року населення РФ може скоротитися до 135 мільйонів.

По-третє, назріває банківська криза. Згідно з доповіддю європейської розвідки, банки взяли на себе надмірне навантаження з підтримки воєнної економіки, що створює ілюзію динаміки, яка приховує вибухонебезпечну ситуацію. Частка сумнівних корпоративних кредитів сягає 10%, а за неповерненнями роздрібних — 15%.

По-четверте, санкційний тиск не слабшає. ЄС продовжив економічні санкції щонайменше до липня 2027 року. До того ж, очікуються нові обмеження, зокрема вторинні санкції США проти покупців російської нафти.

Отже, чат-боти сходяться у висновку, що головною проблемою РФ у 2027 році може стати не один окремий фактор, а накопичення одночасно економічних, демографічних і технологічних труднощів. Війна змушує Кремль витрачати дедалі більше ресурсів на військові потреби, послаблюючи цивільну економіку та посилюючи залежність від обмеженого кола партнерів. Водночас санкції, дефіцит робочої сили та зростання бюджетного навантаження можуть суттєво обмежити можливості Росії для довгострокового розвитку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про жахливий прогноз журналіста Гордона для Росії.



