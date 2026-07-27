“Україна виходить на фінал війни”: Гордон дав жахливий прогноз для Росії

Завершення війни в Україні — рішення намагаються знайти не один рік. Однак лідер РФ Володимир Путін вперто продовжує воювати, відкидає пропозиції та висуває ультиматуми.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон переконаний, що лідер РФ Путін змарнував найбільший шанс. Рік тому його запросив лідер США Трамп, зробив чимало цікавих пропозицій лиш за те, щоб Путін зупинив війну по лінії бойового зіткнення. І це все, за словами Гордона, Путін проміняв на зруйнований Донбас, хоча, наголосив, що у нього й дома розрухи вистачає.

"Тоді він відкинув руку Трампа. Сьогодні Токаєв повертає її до відчуття реальності. Але я дуже глибоко переконаний, що Путін не зупиниться. Тут не повинно бути жодних ілюзій. Це його остання війна", — зазначив журналіст.

До того ж, зазначив Гордон, що гарних варіантів у Путіна уже немає — навіть якщо він погодиться припинити війну, то жодна пропаганда всередині країни не виправдає це. При цьому, великі втрати у війні, з фронту повернуться військові, які ставитимуть незручні питання владі, проблеми в економіці — при такій ситуації, переконаний Гордон, Путіну не вдасться всидіти. Тож, пояснив, що Путін намагатиметься захопити частину Донецької області.

А Україні, переконаний Гордон, так потрібно бити по РФ, щоб вони “вимолювали припинення ударів”.

"Росіян треба швидко та жорстко довести до такого стану. Я вам скажу по секрету, із завтрашнього дня (з 27 липня – ред.) починається реалізація цілого комплексу заходів із примусу Росії до миру. Сьогоднішньої ночі або з завтрашньої ночі, у крайньому разі, ми побачимо приголомшливі речі і бачитимемо це щодня і щоночі… Це такий вихід на фіналочку, я б сказав, тому що ми не зацікавлені у продовженні війни взимку”, — зауважив Гордон.

Також він назвав дуже важливою зустріч Зеленського та Трампа, яка має відбутися 28 липня у Вашингтоні. Підкреслив, що буде дещо оголошено у контексті війни, однак залишив інтригу, що саме. При цьому підсумував, що будуть приводи для радості.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому зустріч Зеленського та Трампа буде жорсткою.



