“Україна виходить на фінал війни”: Гордон дав жахливий прогноз для Росії

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Кречмаровская Наталия
Завершення війни в Україні — рішення намагаються знайти не один рік. Однак лідер РФ Володимир Путін вперто продовжує воювати, відкидає пропозиції та висуває ультиматуми.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Журналіст Дмитро Гордон переконаний, що лідер РФ Путін змарнував найбільший шанс. Рік тому його запросив лідер США Трамп, зробив чимало цікавих пропозицій лиш за те, щоб Путін зупинив війну по лінії бойового зіткнення. І це все, за словами Гордона, Путін проміняв на зруйнований Донбас, хоча, наголосив, що у нього й дома розрухи вистачає.
До того ж, зазначив Гордон, що гарних варіантів у Путіна уже немає — навіть якщо він погодиться припинити війну, то жодна пропаганда всередині країни не виправдає це. При цьому, великі втрати у війні, з фронту повернуться військові, які ставитимуть незручні питання владі, проблеми в економіці — при такій ситуації, переконаний Гордон, Путіну не вдасться всидіти. Тож, пояснив, що Путін намагатиметься захопити частину Донецької області.
А Україні, переконаний Гордон, так потрібно бити по РФ, щоб вони “вимолювали припинення ударів”.
Також він назвав дуже важливою зустріч Зеленського та Трампа, яка має відбутися 28 липня у Вашингтоні. Підкреслив, що буде дещо оголошено у контексті війни, однак залишив інтригу, що саме. При цьому підсумував, що будуть приводи для радості.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому зустріч Зеленського та Трампа буде жорсткою.