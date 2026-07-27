"Украина выходит на финал войны": Гордон дал ужасный прогноз для России

Завершение войны в Украине – решения пытаются найти не один год. Однако лидер РФ Владимир Путин упорно продолжает воевать, исключает предложения и выдвигает ультиматумы.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон убежден, что лидер РФ Путин упустил наибольший шанс. Год назад его пригласил лидер США Трамп, сделал немало интересных предложений только для того, чтобы Путин остановил войну по линии боевого столкновения. И это все, по словам Гордона, Путин променял на разрушенный Донбасс, хотя подчеркнул, что у него и дома разрухи хватает.

"Тогда он отбросил руку Трампа. Сегодня Токаев возвращает ее к ощущению реальности. Но я очень глубоко убежден, что Путин не остановится. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Это его последняя война", – отметил журналист.

К тому же Гордон отметил, что хороших вариантов у Путина уже нет — даже если он согласится прекратить войну, то ни одна пропаганда внутри страны не оправдает это. При этом большие потери в войне с фронта вернутся военные, которые будут задавать неудобные вопросы властям, проблемы в экономике — при такой ситуации, убежден Гордон, Путину не удастся усидеть. Поэтому объяснил, что Путин будет пытаться захватить часть Донецкой области.

А Украине, убежден Гордон, так нужно бить по РФ, чтобы они "вымолили прекращение ударов".

"Русских надо быстро и жестко довести до такого состояния. Я вам скажу по секрету, с завтрашнего дня (с 27 июля – ред.) начинается реализация целого комплекса мер по принуждению России к миру. Сегодняшней ночью или с завтрашней ночи, в крайнем случае, мы увидим потрясающие вещи и будем видеть это каждый день и ночью… Это такой выход на финалочку, я бы сказал, потому что мы не заинтересованы в продолжении войны зимой”, — отметил Гордон.

Также он назвал очень важной встреча Зеленского и Трампа, которая состоится 28 июля в Вашингтоне. Подчеркнул, что будет кое-что объявлено в контексте войны, однако оставил интригу, что именно. При этом подытожил, что будут поводы для радости.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему встреча Зеленского и Трампа будет жесткой.



