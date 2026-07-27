"Украина выходит на финал войны": Гордон дал ужасный прогноз для России

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Завершение войны в Украине – решения пытаются найти не один год. Однако лидер РФ Владимир Путин упорно продолжает воевать, исключает предложения и выдвигает ультиматумы.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон убежден, что лидер РФ Путин упустил наибольший шанс. Год назад его пригласил лидер США Трамп, сделал немало интересных предложений только для того, чтобы Путин остановил войну по линии боевого столкновения. И это все, по словам Гордона, Путин променял на разрушенный Донбасс, хотя подчеркнул, что у него и дома разрухи хватает.
К тому же Гордон отметил, что хороших вариантов у Путина уже нет — даже если он согласится прекратить войну, то ни одна пропаганда внутри страны не оправдает это. При этом большие потери в войне с фронта вернутся военные, которые будут задавать неудобные вопросы властям, проблемы в экономике — при такой ситуации, убежден Гордон, Путину не удастся усидеть. Поэтому объяснил, что Путин будет пытаться захватить часть Донецкой области.
А Украине, убежден Гордон, так нужно бить по РФ, чтобы они "вымолили прекращение ударов".
Также он назвал очень важной встреча Зеленского и Трампа, которая состоится 28 июля в Вашингтоне. Подчеркнул, что будет кое-что объявлено в контексте войны, однако оставил интригу, что именно. При этом подытожил, что будут поводы для радости.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему встреча Зеленского и Трампа будет жесткой.