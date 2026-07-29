В 2026 году украинское общество, несмотря на внешнее единство перед угрозой, все более четко делится линиями внутренних расколов. Если в начале полномасштабного вторжения общественный договор держался на консенсусе выживания, то теперь на первый план выходит вопрос, не имеющий однозначного ответа. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какой вопрос больше раскалывает украинцев в 2026 году.

Украина. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что именно вопрос мобилизации и ее правил является главной темой, которая сегодня больше всего разделяет украинцев.

На общественные настроения влияют несколько факторов:

продолжительность войны и усталость населения;

нехватка человеческих ресурсов для армии;

дискуссии о справедливости мобилизации;

доверие к государственным институтам;

экономические трудности и неопределенность грядущего.

Социологические исследования свидетельствуют, что украинцы сохраняют готовность поддерживать государство, но все чаще ожидают прозрачных правил, равенства перед законом и понятных решений власти. Сам вопрос справедливости сегодня становится важнее политических симпатий.

Чат-бот Gemini предполагает, что в 2026 году главным вопросом, вызывающим дискуссии в украинском обществе, является справедливость распределения бремени войны и пределы возможных компромиссов для ее завершения.

Факторы воздействия:

Продолжительность боевых действий и высокий уровень психологической усталости.

Проблемы в системе мобилизации и нехватка чувства равенства обязанностей.

Внешнее давление по переговорам и условиям будущей безопасности.

Запросы граждан смещаются от общих призывов к требованиям конкретной справедливости. Большинство людей понимают необходимость защищать государство, однако негативно воспринимают злоупотребления и отсутствие четких сроков службы. Возникает напряжение между фронтом и тылом, ведь чувство неравенства подрывает общественное доверие.

Чат-бот Grok считает, что вопрос территориальных уступок и формата мира останется главным разломным в 2026-м и, вероятно, в следующем году. Общество не пойдет на капитуляцию, но усталость будет нарастать. Если Запад не предложит убедительных гарантий безопасности, то доля готовых к тяжелым компромиссам может постепенно увеличиться. В то же время, большинство и дальше будет отвергать любую договоренность, что будет выглядеть как сдача суверенитета. Раскол не станет катастрофическим, потому что внешний враг остается более сильным объединяющим фактором. Однако политикам придется очень осторожно балансировать между реализмом и принципами, иначе внутреннее напряжение будет расти.

Все три чата сходятся в одном: главный вызов для Украины в 2026 году — не потеря единства, а поиск справедливых решений в условиях затяжной войны. В то же время, они по-разному определяют главный источник общественного раскола. ChatGPT и Gemini акцентируют внимание на мобилизации, равенстве обязанностей и доверии к государству, тогда как Grok считает ключевой темой возможные территориальные компромиссы и условия будущего мира. Общим для всех прогнозов вывод, что прозрачность решений власти, справедливость и сохранение доверия общества станут определяющими факторами внутренней стабильности Украины.

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