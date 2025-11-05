Українці не витримують: кількість скарг на дії ТЦК шокує

Скандали з ТЦК в Україні не вщухають. Відомі випадки, коли під час оповіщення працівники ТЦК застосовують силу. Про це повідомляють і народні депутати. Це підтверджує і статистика Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Омбудсман Дмитро Лубінець у 2025 році отримав майже 5 тис. звернень щодо діяльності, пише видання “Українська правда”.

“Упродовж січня — жовтня 2025 року омбудсман Дмитро Лубінець отримав від українців майже 5 тисяч звернень щодо порушення їхніх прав співробітниками ТЦК та СП під час мобілізації”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, з 1 січня по 29 жовтня 2025 року було отримано майже 5 тисяч звернень щодо порушень співробітниками ТЦК та СП прав військовозобовʼязаних під час мобілізації.

При цьому, у 2024 році до Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людин надійшло понад 3,4 тис. скарг на дії ТЦК. У 2023 році омбудсман отримав понад 500 звернень, а у 2022-му — усього 18.

За перші 5 місяців 2025 року, як пише видання, уповноважений Верховної Ради з прав людини отримав понад 1,6 тис. скарг на дії ТЦК та СП під час мобілізації від військовозобов'язаних і членів їх родин.

